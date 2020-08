Sushant Singh Rajput case: सुशांत सिंह की मौत की जांच अब सीबीआइ करेगी. आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए मुंबई पुलिस को केस के कागजात सीबीआइ को सौंपने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सबने सराहा है. Also Read - SSR केस में SC के फैसले पर बोले नीतीश कुमार - 'CBI जांच के साथ लोग भरोसा कर सकते हैं कि अब न्याय होगा'

बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कोर्ट के फैसले से पहले ही कहा था कि न्याय की जीत होगी और कोर्ट जरूर अपना फैसला सुशांत के हित में लेगा. फैसला आने के बाद डीजीपी ने खुशी जताई है और कहा है कि इस मामले में अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. वहीं डीजीपी ने रिया चक्रवर्ती के बिहार के मुख्यमंत्री पर किए गए कॉमेंट पर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पर कॉमेंट करने की रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है.

#WATCH Bihar DGP says, “I’m very happy. SC order has strengthened trust people have in the Court & has assured the nation that justice will be delivered…Today’s verdict has proved that Bihar Police was correct. The way Mumbai Police behaved was illegal.” #SushantSinghRajput pic.twitter.com/Odq9TXTiGK

