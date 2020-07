नई दिल्‍ली: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से विस्तृत जांच कराने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री व एलजेपी नेता राम विलास पासवान ने आज शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की जरूरत बताते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे हैं. इसे सीबीआई को सौंप देना चाहिए. वहीं, बिहार में सुशांत सिंह के करीबी रिश्‍तेदार विधायक ने महाराष्‍ट्र पुलिस पर अब तक जांच और क‍िसी पर भी FIR दर्ज नहीं करने का बड़ा आरोप लगाया है. Also Read - Bihar govt ने रिया के खिलाफ SC में कैवियट लगाई, कहा- मुंबई पुलिस नहीं कर रही सहयोग

बता दें कि एक्‍टर का शव गत 14 जून को मुंबई स्थित उनके अपार्टमेंट में फंदे से लटका मिला था. सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के रिश्‍तों और पैसों के लेनदेन के आरोपों को महाराष्‍ट्र के पूर्व मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवींस ने मामले की जांच ईडी से कराने की मांग की है.

वहीं, मुंबई में बिहार पुलिस की टीम द्वारा की जा रही जांच को लेकर पटना में बिहार के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है. Also Read - अशोक गहलोत ने बताए हॉर्स ट्रेडिंग के रेट- पहली किस्त 10, दूसरी 15 की, अब और बढ़ गए भाव

सुशांत सिंह राजपूत की आत्‍महत्‍या के मामले में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासपान ने कहा, दो राज्‍यों के बीच टकराव है और अभी तक महाराष्‍ट्र में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. चिराग ने सीएम ठाकरे से कहा था कि सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए. सभी राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे हैं. इस मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए. Also Read - सुशांत सिंह राजपूत मामले पर दायर जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, CBI जांच कराने की थी मांग

There’s confrontation between 2 states & no FIR registered yet in Maharashtra. Chirag had spoken to CM Thackeray that there should be CBI probe. All political leaders are demanding for it. It should be handed over to CBI: Union Minister RV Paswan on #SushantSinghRajput death case pic.twitter.com/YLXAn2aoE8

सुशांत सिंह के नजदीकी रिश्‍तेदार व बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अब तक कोई जांच नहीं की गई. अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है या किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया गया है. उन्होंने सिर्फ पूछताछ की है. यह सिर्फ औपचारिकता है. हमें अब उन पर भरोसा नहीं है.

No probe done by Maharashtra Police so far. No case has been registered yet or a person has been charged. They have just done inquiries. This is just a formality. We don’t trust them now: Niraj Kumar Singh Babloo, BJP MLA & a relative of #SushantSinghRajput pic.twitter.com/YEAfHhxBPi

— ANI (@ANI) July 31, 2020