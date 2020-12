Sushil Modi to file nomination for RS by-poll today: बिहार में बीजेपी के सीनियर नेता और राज्‍य पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार आज बुधवार को राज्‍यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन भरेंगे. ये सीट रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है. अगर को राजद के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गठबंधन द्वारा चुनाव लड़ने की स्थिति में इस सीट के लिए 14 दिसंबर को चुनाव होगा. Also Read - UP Vidhan Parishad Election: यूपी विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में 55.47% मतदान

सियासी हलकों से आ रही खबरों के मुताबिक, महागठबंधन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पासवान की पत्‍नी की उम्‍मीदवारी के लिए समर्थन के संकेत दिए हैं, लेकिन एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है.

बता दें कि भाजपा ने 27 नवंबर को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को राज्य में राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी. भाजपा नेतृत्व ने बिहार में अपने प्रमुख नेताओं में से एक मोदी को राज्य सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाए नहीं रखने का फैसला किया था. इसके बजाय दो अन्य नेताओं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उपमुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया था.

उच्‍च सदन के लिए मोदी का चुना जाना लगभग तय है, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का राज्य विधानसभा में बहुमत है. यदि आरजेडी राजद के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गठबंधन द्वारा चुनाव लड़ने की स्थिति में इस सीट के लिए 14 दिसम्बर को चुनाव होगा.

लोजपा के बिहार राजग से बाहर आकर अपने बलबूते बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले के साथ ही भाजपा ने इस सीट पर फिर से अपना दावा करने का निर्णय लिया था, जो उसने अपने कोटे से पासवान को दी थी.