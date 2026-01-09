  • Hindi
एक बार फिर आमने-सामने हुए लालू के दोनों लाल, तेजस्वी ने तेज प्रताप से पूछा कैसे हो भाई- फिर...देखें Video

दिल्ली कोर्ट में पेशी के दौरान तेज प्रताप और तेजस्वी आमने-सामने आए, लेकिन दोनों भाइयों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई.

Published date india.com Published: January 9, 2026 10:48 PM IST
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, गुरुवार को एक बार फिर सार्वजनिक रूप से आमने-सामने नजर आए. यह मुलाकात दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई, जहां नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार के सदस्यों की पेशी थी. हालांकि दोनों भाई एक ही जगह मौजूद थे, लेकिन उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई. तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी से दूरी बनाए रखी, जिससे दोनों के बीच चल रही तल्खी एक बार फिर साफ दिखाई दी.

नौकरी के बदले जमीन मामला

राउज एवेन्यू कोर्ट के कोर्ट नंबर 410 में इस मामले की सुनवाई हो रही थी. अदालत में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को पेश होना था. सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट को फैसला सुनाना था. सुनवाई के दौरान लालू, राबड़ी और तेज प्रताप समय पर पहुंच गए, जबकि तेजस्वी यादव और मीसा भारती थोड़ी देर से पहुंचे. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस मामले में नामजद लालू परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलेगा.

लिफ्ट के पास हुआ आमना-सामना

कोर्ट की कार्यवाही पूरी होने के बाद तेज प्रताप यादव बाहर निकलकर पार्किंग की ओर जाने लगे. चूंकि कोर्ट चौथी मंजिल पर है, वे लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे. तभी लिफ्ट के दरवाजे खुले और उससे तेजस्वी यादव बाहर निकले. करीब आठ महीनों से अलग-थलग चल रहे दोनों भाइयों की नजरें मिलीं. इस दौरान तेजस्वी यादव ने सहजता से बड़े भाई से पूछा, “कैसे हो भाई?” लेकिन तेज प्रताप यादव ने कोई जवाब नहीं दिया. वे चुपचाप लिफ्ट की ओर बढ़ गए और नजरें झुका लीं.

खामोशी ने बढ़ाई रिश्तों की दूरी

इस पूरे घटनाक्रम को वहां मौजूद लोगों ने गौर से देखा. तेज प्रताप के चुप रहने से यह साफ झलका कि दोनों भाइयों के रिश्तों में अभी भी तनाव बना हुआ है. लोगों को लगा कि तेज प्रताप अपने छोटे भाई से नाराज हैं. इससे पहले भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पटना एयरपोर्ट पर दोनों भाई सार्वजनिक रूप से आमने-सामने आए थे, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था. उस समय भी उनके बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई थी.

देखें वीडियो

पार्टी और परिवार से बेदखली के बाद हालात

गौरतलब है कि पिछले साल मई में शादी से जुड़े विवाद के बाद लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को न सिर्फ पार्टी से, बल्कि परिवार से भी अलग कर दिया था. इसके बाद से तेज प्रताप अपने माता-पिता और परिवार से अलग रह रहे हैं. हालांकि नए साल पर उन्होंने पटना में अपनी मां राबड़ी देवी से मुलाकात की थी. दिल्ली में कोर्ट की सुनवाई के बाद तेज प्रताप ने अपने पिता लालू यादव से भी मुलाकात की और उन्हें 14 जनवरी को पटना में होने वाले चूड़ा-दही भोज का निमंत्रण दिया. ऐसे में परिवार के रिश्तों में आगे क्या बदलाव आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.

