तेज प्रताप यादव को पटना पुलिस ने हिरासत में लिया, अभिजीत दीपके को बिहार बुलाना पड़ा भारी

तेज प्रताप यादव को पटना पुलिस ने हिरासत में लिया. इससे पहले उन्होंने CJP संस्थापक अभिजीत दीपके को बिहार आकर आंदोलन में शामिल होने का न्योता दिया था.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/bihar/tej-pratap-yadav-detained-patna-police-invited-cjp-founder-abhijeet-dipke-bihar-protest-8484099/ Copy

तेज प्रताप यादव @x.com

बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जब जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने उन्हें पटना के सिटी सेंटर मॉल के पास से हिरासत में लिया. इसके बाद पुलिस उन्हें पहले दानापुर थाने लेकर गई. बाद में जब पत्रकारों और उनके समर्थकों के वहां पहुंचने की खबर मिली, तो उन्हें राजधानी के किसी दूसरे थाने में ले जाया गया. इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं.

हिरासत के दौरान कई थानों की पुलिस रही मौजूद

तेज प्रताप यादव को हिरासत में लिए जाने के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था. जानकारी के अनुसार, एसपी लॉ एंड ऑर्डर, टीएसपी पश्चिमी संकेत कुमार और करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस टीम मौके पर तैनात थी. इस कार्रवाई में एएसपी कोमल मीणा की टीम के भी शामिल होने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को एक थाने से दूसरे थाने ले जाया गया. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. इसी वजह से हिरासत में लिए जाने की असली वजह को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं.

सुबह छात्रों के आंदोलन में हुए थे शामिल

तेज प्रताप यादव को हिरासत में लिए जाने से कुछ घंटे पहले वह छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए थे. उन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और प्रदर्शन के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट भी शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके से बिहार आने की अपील की. तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए एक बड़े जनआंदोलन की जरूरत है. उन्होंने CJP नेता को बिहार आकर जनता की आवाज उठाने का न्योता दिया.

मैं, तेज प्रताप यादव, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से यह विशेष अपील करता हूँ कि वे अविलंब बिहार की धरती पर आएं।

​बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आज एक कड़े और मजबूत जनांदोलन की आवश्यकता है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे बिहार आकर यहाँ की जनता की… pic.twitter.com/ADzYCxfB4w — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) July 25, 2026

अभिजीत दीपके को बिहार आने का दिया न्योता

तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अभिजीत दीपके से जल्द बिहार आने की अपील की. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की आवाज को मजबूत करने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है. उन्होंने अभिजीत दीपके से बिहार आकर लोगों के बीच काम करने और आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया. तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल और उनके समर्थक इस लड़ाई में CJP का पूरा समर्थन करेंगे. उन्होंने बिहार के बेहतर भविष्य और जनता के हित के लिए साथ मिलकर काम करने की बात कही. उनके इस पोस्ट के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज हो गई.

पटना में साथ आंदोलन करने की कही थी बात

सोशल मीडिया पोस्ट के बाद तेज प्रताप यादव ने अभिजीत दीपके को पटना आने का खुला न्योता दिया था. उन्होंने कहा था कि CJP को पटना आकर आंदोलन करना चाहिए और वह खुद भी उनके साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे. इसके कुछ ही समय बाद तेज प्रताप यादव को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई. हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच कोई सीधा संबंध है या नहीं, इस बारे में पुलिस की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है. तेज प्रताप यादव के हिरासत में लिए जाने के बाद उनके समर्थक भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं, पुलिस की कार्रवाई के कारण को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.