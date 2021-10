bihar, Patna, RJD, Tej Pratap Yadav, Lalu Prasad, Lalu Prasad Yadav News: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद आज रविवार को अपने घर पटना पहुंचे, लेकिन उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ने पहले अपने पिता के घर के सामने धरना दिया और फिर इसके बाद अपने पिता से उनके निवास पर मुलाकात की.Also Read - Karwa Chauth Ka Chand Kab Niklega: जानिए आपके शहर में कब निकलेगा चांद: यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के इन शहरों में इस समय निकलेगा करवा चौथ का चांद

#WATCH | Patna: RJD leader Tej Pratap Yadav met his father Lalu Prasad Yadav at the latter’s residence.

Tej Pratap was protesting outside Lalu Prasad’s residence alleging that he was stopped by “RSS agents” from meeting his father. pic.twitter.com/eXGbyJvNTO

— ANI (@ANI) October 24, 2021