Bihar, Lalu Prasad Yadav, Tej Pratap Yadav,Patna News: बिहार (Bihar) के आरजेडी (RJD) नेता तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) अपने पिता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की रिहाई के लिए अभियान छेड़े हुए हैं. राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कल अपने पिता लालू प्रसाद को जेल से रिहा करने के लिए राष्ट्रपति को 50,000 'आज़ादी पत्र' भेजे. वहीं, लालू प्रसाद की दुमका कोषागार से गबन के मामले में आज शुक्रवार को अंतिम सुनवाई है. झारखंड हाईकोर्ट आज इस पर फैसला दे सकती है.

पटना में तेज प्रताप यादव ने कहा, "हम लालू जी के अनुयायियों द्वारा लिखे गए इन पत्रों को एकत्र कर रहे हैं. यह अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक वह रिहा नहीं हो जाते,"

Bihar: RJD leader Tej Pratap Yadav yesterday sent 50,000 'Azadi Patra' to the President for the release of his father Lalu Prasad from jail. "We are collecting these letters written by followers of Lalu Ji. This campaign will continue until he is released," he said in Patna. pic.twitter.com/EynCjG0uaR

— ANI (@ANI) February 11, 2021