पटना: बिहार में राजद नेताओं पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप झूठे मामले दर्ज कर हमें डरा सकते हैं, तो आप भ्रम में हैं. पटना के सचिावलय थाना में 92 और गोपालगंज जिले के हथुआ थाना में 93 लोगों पर मामला दर्ज होने के बाद तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं. Also Read - लव मैरिज के बाद मायके में रह रही महिला का घर रहस्मयी विस्फोट से उड़ा, नवजात के साथ गंवाई जान

उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर लिखा, “आदरणीय नीतीश कुमार जी, अगर आपको लगता है कि आप मेरे और पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर हमें डरा सकते हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं. जब तक आपका पसंदीदा अपराधी और आतंकी प्रवृति का विधायक गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक हम आराम नहीं करेंगे और नरसंहार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे.” Also Read - सुशील मोदी ने कहा- राबड़ी बताएं, दुष्कर्म के आरोपी सेक्स रैकेट चलाने वाले अरुण यादव को कहां छुपा रखा है

उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए कहा, “आप क्या चाहते हैं सत्ताधारी गुंडे ऐसे ही गरीबों का कत्लेआम करते रहें और हम चुप बैठे रहें. हम भाजपा के नेतृत्व वाली नीतीश सरकार को बिहार में अराजकता नहीं फैलाने देंगे.” Also Read - बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या तीन हजार पार, पटना में हैं सबसे अधिक मरीज

Respected Nitish Ji,

If you think you can intimidate us by filing false cases against me & my party leaders then you are living in illusion. We wouldn’t rest untill your favourite criminal MLA is arrested & justice is done. As a LoP, I won’t let Bihar become a lawless state. Thx pic.twitter.com/VFOnyieeqi

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 30, 2020