Bihar Assembly Election 2020: बिहार के पूर्णिया में रविवार को बहुचर्चित दलित नेता शक्ति मलिक हत्याकांड पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके मुताबिक शक्ति मलिक हत्याकांड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत नामजद छह राजद नेताओं का कोई हाथ नहीं है. पुलिस ने केस में शामिल मुख्य आरोपी आफताब समेत सात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है.

इस खुलासे के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने शक्ति मलिक हत्याकांड पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है. तेजस्वी ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर इस बारे में कहा है कि 'पुलिस ने हत्याकांड में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. मेरा और राजद नेताओं का नाम राजनीतिक साजिश के तहत हत्याकांड में खींचा गया है. सत्ताधारी दल ने मुझ पर और मेरे भाई (तेजप्रताप यादव) पर झूठा आरोप लगाया. बिहार के सीएम को बताना चाहिए कि वो इतने डरे हुए क्यों हैं कि उन्हें झूठा आरोप लगाना पड़ रहा है? क्या हम पर झूठा आरोप लगाने के लिए सरकार माफी मांगेगी?'

I would like to ask the CM that is he so scared and frustrated that he would level false allegations? Will Nitish Kumar apologise for the press conference at the JD(U) office where their spokespersons levelled baseless allegations?: Tejashwi Yadav, RJD https://t.co/CWeRJhD78r

— ANI (@ANI) October 8, 2020