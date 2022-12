बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी का बड़ा दावा- 'BJP नेता के रिश्तेदार के पास से 108 कार्टून शराब बरामद'

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने शुक्रवार को दावा किया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) के बेटे के रिश्तेदार के घर से 1100 से अधिक शराब की बोतलों वाले 108 कार्टून जब्त किए गए हैं. उन्होंने कहा, ‘जब मैं विधानसभा में था तो मुझे बताया गया कि विजय सिन्हा के बेटे के ससुर के घर से 1100 से अधिक बोतलों वाली 108 कार्टून शराब जब्त की गई है. मामले की जांच होनी चाहिए और अधिकारियों को सच्चाई सामने आनी चाहिए. अगर यह सच है तो बेहद गंभीर मामला है.

CM has already given his statement. Probe is underway. Most of the liquor supply is from UP&Haryana where BJP is in power &they’re not conducting any probe. Got to know that from home of LoP V Sinha’s kin, 108 cartons of liquor bottles were recovered: Bihar Dy CM on Hooch tragedy pic.twitter.com/k7D6tVMQS0 — ANI (@ANI) December 16, 2022