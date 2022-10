Bihar, Bihar Politics, RJD MLA, RJD, JDU, Bihar CM, Nitish Kumar, bjp, Tejashwi Yadav: बिहार की राजनीती (Bihar Politics) मेंचौकाते हुए आरजेडी विधायक इजहार असफी ( RJD MLA Izhar Asfi) ने आज शनिवार को दावा किया है कि तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) एक या दो महीने वास्तव में बिहार के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Bihar) बनेंगे. किशनगंज में आरजेडी विधायक इजहार असफी ने यह दावा तब किया है, जब बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि जदयू के विधायक अब सुरक्षित आश्रय ढूंढने में जुटे हैं, जब से जदयू के राजद में विलय की चर्चा चली है अधिकांश विधायक पार्टी छोड़ने का मन मिजाज बना चुके हैं.Also Read - RJD कार्यालय में मुलायम सिंह यादव की तस्वीर, तेजप्रताप बोले- '2024 में लहराएगा महागठबंधन का झंडा'

आरजेडी विधायक इजहार असफी ने कहा, बिहार के लोग इसे चाहते हैं और मुझे लगता है कि राज्य के अधिकांश नेता इसके लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ औपचारिकताएं हैं, शायद इसमें एक या दो महीने लगेंगे.लेकिन तेजस्वी यादव वास्तव में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे.

The people of Bihar want it and I think most of the leaders of the state are ready for it but there are some formalities, maybe it will take a month or two. But Tejashwi Yadav will indeed become the Chief Minister of Bihar: RJD MLA Izhar Asfi, in Kishanganj, Bihar pic.twitter.com/37FXkftVee

