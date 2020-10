पटना: आरजेडी तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पूर्णिया में पूर्व राजद के राज्य सचिव शक्ति मलिक की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने का अनुरोध किया है. उन्‍होंने अपने पत्र यह भी लिखा है, “आप मुझे नामांकन दाखिल करने से पहले गिरफ्तार कर सकते हैं और मुझे पूछताछ के लिए बुला सकते हैं.” Also Read - सुशांत केस में AIIMS की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट दोषपूर्ण, CBI डायरेक्‍टर दूसरी टीम से जांच कराएं: वकील विकास सिंह

बता दें कि शक्ति मलिक की पत्नी के बयान के आधार पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल साधु, कालो पासवान, सुनीता देवी और मनोज पासवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

बता दें कि 4 अक्‍टूबर को बिहार के पूर्णिया जिले के केहाट थाना क्षेत्र में एक दलित नेता की हत्या मामले में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव सहित छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

FIR was registered against Tejashwi Yadav, Tej Pratap Yadav, Anil Sadhu, Kalo Paswan, Sunita Devi and Manoj Paswan, on the basis of the statement of Shakti Malik’s wife. https://t.co/uifQKYFvh2

