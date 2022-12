बिहार में विरोध-प्रदर्शन कर रहे TET-CTET पास उम्मीदवारों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, देखें VIDEO

Bihar News: बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. पटना में राज्य सरकार द्वारा भर्ती की मांग को लेकर टीईटी और सीटीईटी उम्मीदवार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. विरोध प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों पर पटना पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस डंडे चला रही है.

जानकारी के मुताबिक उम्मीदवार राजधानी पटना में राज्य सरकार द्वारा अपनी बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया. इस घटना के वायरल हो रहे वीडियो में छात्र गिरते-पड़ते भाग रहें हैं और पुलिस उन पर बल प्रयाेग कर तितर-बितर कर रही है.

देखें वीडियो