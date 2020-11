नई दिल्ली: बिहार में एनडीए को जीत मिली है. नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व में एनडीए (NDA) ने बहुमत का आंकड़ा पार किया. नीतीश कुमार चौथी बार सीएम बनेंगे. बिहार की जीत से जेडीयू और बीजेपी में जश्न है. बिहार से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाया जा रहा है. दलाई लामा ने भी नीतीश कुमार को जीत की बधाई दी है. Also Read - Video: दिग्विजय सिंह बोले- नीतीश जी को तेजस्वी यादव के लिए सीएम पद की अनुशंसा कर देनी चाहिए

तिब्बत धर्मगुरू दलाई लामा (Dalai Lama) ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और उनके गठबंधन को जीत की बधाई दी. मैं प्रार्थना करूँगा कि आगे जो भी चुनौतियाँ हों, वो पूरी हों. बिहार के लोगों की उम्मीदें भी पूरी हों.

The Dalai Lama writes to Nitish Kumar to congratulate him on the victory of his alliance in Bihar State Assembly Election.

"I pray you will be successful in meeting whatever challenges lie ahead in fulfilling hopes & aspirations of the people of Bihar," he wrote. (File pic) pic.twitter.com/WWHoGXXsIg

