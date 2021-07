Bihar, NIA, J&K, Lashkar-e-Mustafa, Jaish-e-Mohammed, Terrorist News: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में संलिप्त होने के आरोप में बृहस्पतिवार को लश्कर-ए-मुस्तफा (Lashkar-e-Mustafa) के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.Also Read - रेखा कुमारी उर्फ बुआ की करतूतों से जागी बिहार सरकार, अब ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर नजर रखेंगे डीएम और एसपी

बता दें कि एलईएम (L-e-M) पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) की एक शाखा है.

प्रमुख जांच एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि मोहम्मद अरमान अली (20) और मोहम्मद एहसानुल्लाह (23) सह-साजिशकर्ता थे. दोनों बिहार के सारण के निवासी हैं और बिहार से मोहाली और अंबाला में अवैध हथियारों और गोला-बारूद की दो अलग-अलग खेपों के परिवहन में शामिल थे.

NIA says it has arrested two persons from Bihar in a case relating to a conspiracy hatched by members of Lashkar-e-Mustafa, an offshoot of Jaish-e-Mohammed, to carry out terror activities in J&K with an intention to threaten the sovereignty, integrity & security of India pic.twitter.com/bylO7Hdp5h

