बल्ला छोड़ अब पेन और पेपर से इनिंग खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, इस दिन शुरू हो रहे बोर्ड एग्जाम

Vaibhav Suryavanshi Board Exam: अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाले वैभव सूर्यवंशी 17 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देंगे, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है.

Vaibhav Suryavanshi Board Exam: अंडर-19 वर्ल्ड कप में बल्ले से चौके-छक्कों की बरसात कर सबका दिल जीतने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी अब एक नई पारी खेलने जा रहे हैं. इस बार मैदान क्रिकेट का नहीं, बल्कि परीक्षा का है. समस्तीपुर जिले में दसवीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है, जिसमें वैभव भी शामिल होंगे. सीबीएसई बोर्ड ने वैभव सूर्यवंशी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

खेल और पढ़ाई के बीच कैसे संतुलन बनाएंगे वैभव?

क्रिकेट के व्यस्त कार्यक्रम, लगातार अभ्यास और अंतरराष्ट्रीय दौरों के बीच पढ़ाई के लिए समय निकालना उनके लिए आसान नहीं रहा होगा. यही वजह है कि यह परीक्षा उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं मानी जा रही है. खास बात यह भी है कि 26 मार्च से आईपीएल शुरू होने जा रहा है, ऐसे में वैभव को खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना होगा.

नहीं मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट

वैभव के परीक्षा देने को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की वीआईपी सुविधा दी जाएगी? इस मुद्दे पर पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल नील किशोर सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षार्थी उनके लिए समान हैं. उन्होंने कहा कि वैभव भी अन्य छात्रों की तरह सामान्य व्यवस्था में ही परीक्षा देंगे. उन्हें किसी प्रकार का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा.

सुरक्षा के खास इंतजाम

हालांकि, वैभव की लोकप्रियता को देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं. स्कूल प्रशासन ने बताया कि परीक्षा केंद्र के हर कक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनकी जांच भी पूरी कर ली गई है. वैभव एक युवा सेलिब्रिटी बन चुके हैं और उनके फैंस की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए बाहरी सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन को अलग से पत्र भेजा गया है. परीक्षा केंद्र पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में होने से वहां के शिक्षकों में भी खास उत्साह देखा जा रहा है. शिक्षक चाहते हैं कि जिस तरह वैभव ने क्रिकेट के मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया है, उसी तरह परीक्षा की पिच पर भी बेहतरीन नतीजे हासिल करें. अब सबकी नजर इस बात पर है कि बल्ले से धमाल मचाने वाले वैभव क्या पढ़ाई में भी वही कमाल दिखा पाएंगे.

