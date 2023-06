बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में भरभरा कर गिरा निर्माणाधीन पुल, Video Viral

नई दिल्ली: बिहार के भागलपुर में एक निर्माणाधीन पुल नदी में गिर गया. ये पुल गंगा नदी में गिर गया. पुल कई साल से बन रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया. 2014 में नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था. इस पुल की लागत 170o करोड़ रुपये है. ये दूसरा मौका है जब निर्माणाधीन पुल गंगा नदी में गिर गया है. इससे पहले इसका एक स्लैब नदी में टूट कर गिर चुका है. बताया जा रहा है कि खगड़िया के अगुवानी-सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर ये पुल बन रहा है. माना जा रहा है कि खराब गुणवत्ता के चलते ये पुल गंगा नदी में गिरा है. नीतीश कुमार सरकार ने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी.

जिस समय पुल गिरना शुरू हुआ, तब नदी किनारे मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से पुल गंगा नदी में धराशाई हो गया. पुल का काफी निर्माण हो चुका था. इसकी लम्बाई भी काफी थी, लेकिन पुल भरभराकर गिर गया. पुल गिरने से गंगा नदी में उथल पुथल मच गई. लोग किनारे से पीछे हट गए. लोगों द्वारा बनाया गया ये वीडियो वायरल हो रहा है.