बिहार के भागलपुर और सुल्तानगंज को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा एक आंधी के झोंके से धराशायी हो गया. इस पुल के गिरने से जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन हजार करोड़ का नुकसान जरूर हो गया. पुल गिरने के साथ सरकार के नुमाइंदे डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुट गए. सुल्तानगंज से JDU विधायक ललित नारायण मंडल भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया है. मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी. दोषी को बचने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने माना कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया था.Also Read - पटना में दिनदहाड़े सड़क पर शख्स ने बेटी और पत्नी की हत्या के बाद खुद को मारी गोली, दिल को दहला देने वाला वीडियो Viral

Bihar | Portion of under-construction bridge collapses due to thunderstorm in Sultanganj in Bhagalpur dist last night

We've informed the CM & investigation will be initiated. It seems degraded quality of material was used for construction: Sultanganj JDU MLA Lalit Narayan Mandal pic.twitter.com/B1vKvINNBU

— ANI (@ANI) April 30, 2022