केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर रविवार को चिंता व्यक्त की और स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से बात की. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा से पैदा हुई स्थिति से निपटने में राज्य प्रशासन की मदद करने के लिए बिहार में अतिरिक्त अर्द्धसैन्य बलों को भेजने का फैसला किया है. बिहार सरकार के अनुरोध के बाद अतिरिक्त बलों को भेजा जा रहा है. सूत्रों ने कहा, ‘‘गृह मंत्री ने बिहार के राज्यपाल से बात की और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने राज्य में हिंसा पर चिंता भी व्यक्त की.’’ ऐसी जानकारी है कि राज्यपाल ने शाह को राज्य में मौजूदा हालात की जानकारी दी.

रोहतास के एसपी विनीत कुमार ने बताया कि शहर भर में छापेमारी जारी है, अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और फ्लैग मार्च किया गया है.