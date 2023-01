Bihar News: प्रेस कांफ्रेंस में अचानक रोने लगे बीजेपी नेता अश्विनी चौबे, सीएम नीतीश पर लगाए ये गंभीर आरोप-देखें वीडियो

Bihar News: केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) अश्विनी चौबे ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगा दिए. उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में बक्सर में उन पर दो जानलेवा हमले हुए. बक्सर से सांसद ने कहा, ”बक्सर में मेरे कार्यक्रम के दौरान किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिन भर के अनशन के दौरान मुझसे महज 5-6 फीट की दूरी पर कुछ उपद्रवी अपनी लाठी भांजते हुए मुझ पर हमला करने के लिए आ गए थे. लेकिन मेरे अंगरक्षकों और पुलिस कर्मियों ने तीन लोगों को पकड़ लिया और मुझे बचा लिया. अगर उन्होंने उन्हें नहीं पकड़ा होता तो मुझे नहीं पता कि क्या होता.”

मंत्री ने कहा, “इतना ही नहीं एक व्यक्ति ड्यूटी के दौरान मौजूद पुलिस कर्मियों के बीच से देसी पिस्तौल लेकर भाग गया. पुलिस मूक दर्शक बनी रही और उसने कुछ नहीं किया.”

मैंने पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और सभी पदाधिकारियों को पत्र लिखकर घटना की जानकारी दी है.

इससे पहले अचानक कैमरे के सामने रोने लगे मंत्री

किसानों को मुआवजे के मुद्दे पर बक्सर में भूख हड़ताल पर बैठे भाजपा नेता परशुराम चतुर्वेदी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कल पटना में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान रो पड़े.