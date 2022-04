Bihar News: बिहार में चोर भी गजब करते हैं, 60 फीट लंबा-10 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा पुल को चोर चुराकर ले गए. रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के अमियावर इलाके में ये एक अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है. आरा कैनाल नहर पर साल 1972 के आसपास बने लोहे के 60 फीट पुल को सरेआम चोर चुराकर ले गए. ये सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी और आपको विश्वास भी नहीं होगा. लेकिन ये सच है कि चोरों ने दिनदहाड़े इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है और जेसीबी-गैस कटर लेकर चोरी करने पहुंचे चोरों ने पुल को चुरा लिया.Also Read - बिहार के औरंगाबाद में एक साथ 6 सहेलियों ने खा लिया जहर, तीन की मौत, वजह जानकर उड़ जाएंगे होश

इसकी जानकारी सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर अरशद कमल शमशी ने दी है. उन्होंने बताया की बिहार के रोहतास जिले में चोरों ने 60 फीट लंबे स्टील ब्रिज की चोरी की घटना को अंजाम दिया है. जूनियर इंजीनियर ने बताया कि ग्रामीणों ने जानकारी दी है कि कुछ लोगों ने यांत्रिक विभाग के अधिकारी होने का नाटक करते हुए पहुंचे और जेसीबी और गैस-कटर जैसी मशीनों का उपयोग करके पुल को उखाड़ लिया और लेकर चले गए. शमशी ने कहा कि इस मामले में हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. घटना की जांच की जाएगी. Also Read - Bihar MLC Election Results 2022: बिहार विधान परिषद की 24 सीटों में से 13 पर NDA का कब्जा, राजद को मिलीं 6 सीटें, जानिए कौन हारा-कौन जीता

Bihar |60-feet long-abandoned steel bridge stolen by thieves in Rohtas district

Villagers informed some people pretending as mechanical dept officials uprooted bridge using machines like JCB & gas-cutters. We’ve filed the FIR:Arshad Kamal Shamshi, Junior Engineer,Irrigation dept pic.twitter.com/o4ZWVDkWie

— ANI (@ANI) April 9, 2022