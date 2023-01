Bihar News: बिहार के भोजपुर में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) के काफिले पर पथराव हुआ है. बक्सर से लौटने के दौरान भोजपुर के जगदीशपुर नयका टोला मोड़ से हरनही जाने के क्रम में उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए. पथराव में हालांकि किसी के चोटिल होने की सूचना नहीं है. उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

Bihar | JDU leader Upendra Kushwaha alleges his convoy was attacked near Nayka Tola turn in Jagdishpur of Bhojpur district “Some anti-social elements pelted stones. When the security personnel ran after them, all fled,” tweets Upendra Kushwaha pic.twitter.com/QR9lFM2nLT — ANI (@ANI) January 30, 2023