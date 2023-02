Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा बोले- मैं जेडीयू को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे

पटना: बिहार के जनता दल-यूनाइटेड (JDU) नेता उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने बिहार के मुख्यमंत्री (Bihar Chief Minister) नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर पार्टी की रक्षा के लिए ‘ध्यान’ न देने का आरोप लगाते हुए हमला किया. एएनआई से बात करते हुए जेडीयू नेता कुशवाहा ने कहा, ‘मैं इतने लंबे समय से जेडीयू को बचाने के लिए काम कर रहा हूं (I am trying to protect JD-U), लेकिन सीएम नीतीश कुमार इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसलिए मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई है. हम इस पार्टी को बचाने के लिए एक समाधान खोज सकते हैं.”

उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ कथित “सौदे” पर जवाब नहीं देने के लिए सीएम नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाया. जदयू नेता कुशवाहा ने बीजेपी में शामिल होने की ‘अफवाहों’ का भी खंडन करते हुए कहा, “जो लोग मेरे भाजपा में शामिल होने की अफवाह फैला रहे हैं, उनके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है.