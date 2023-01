Vande Bharat Express: वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. कुछ दिनों पहले ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी के बाद फिर से ट्रेन पर पत्थरबाजी की एक और घटना सामने आई है. बिहार में कटिहार जिले के बलरामपुर में न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा आ रही ट्रेन संख्या 22302 वंदे भारत एक्सप्रेस पर शनिवार को पत्थरबाजी की गई. इस घटना में बोगी संख्या सी 6 के बर्थ नंबर 70 पर किए गए पथराव से खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए. पथराव में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है.

कटिहार मंडल के आरपीएफ की टीम ने जानकारी दी है कि 20 जनवरी को वंदे भारत पर पथराव किया गया. 22302 डाउन वंदे भारत एक्सप्रेस की एस्कॉर्ट पार्टी ने बताया कि कोच 6 में बर्थ नंबर 70 पर यात्रियों ने डालखोला-तेलता रेलवे स्टेशन को पार करते समय पथराव की सूचना दी.