Pathan Controversy: 'फिल्म चलेगा तो हॉल जलेगा' बिहार के भागलपुर में फाड़ा पठान फिल्म का पोस्टर, जलाया-VIDEO

Pathan Controversy: पठान फिल्म के रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को बिहार के भागलपुर में एक सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म ‘पठान’ के पोस्टर फाड़े गए और आग के हवाले कर दिए गए. बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने थियेटर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. पोस्टर को सिनेमा हॉल की बिल्डिंग से उतारा गया और फिर पोस्टर को फाड़कर उसमें आग लगा दी गई. प्रदर्शनकारी चिल्ला रहे थे- ‘फिल्म चलेगा तो हॉल जलेगा.’

बता दें कि भागलपुर के दीपप्रभा सिनेमा हॉल में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान की स्क्रीनिंग होनी है. इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने खूब हंगामा किया और जोर-जोर से चिल्लाते दिखे “हम किसी भी हाल में इस फिल्म को यहां प्रदर्शित होने की अनुमति नहीं देंगे. फिल्म चलेगी तो हॉल जलेगा. इस तरह के फिल्म की जो सनातन धर्म के खिलाफ है इसकी स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती है.”

प्रदर्शनकारियों ने कहा-हिंदुत्व से समझौता नहीं

प्रदर्शन में शामिल सदस्यों ने कहा, “किसी भी हाल में हिंदुत्व से समझौता नहीं किया जा सकता है. पूरे भारत सहित भागलपुर में सनातन संस्कृति का विरोध करने वाले किसी भी तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”