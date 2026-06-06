प्रेमिका से मिलने जाना टीचर को पड़ गया महंगा, गांव वालों ने कोचिंग सेंटर में ही करा दी शादी

बताया जा रहा है कि टीचर अपनी प्रेमिका से मिलने गया था. उसी दौरान गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया और विवाह करा दिया.

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प्रेमिका से मिलना ग्रामीण शिक्षक को पड़ा महंगा

बिहार के समस्तीपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शिक्षक और गांव की लड़की के बीच चल रहा प्रेम प्रसंग अचानक विवाह में बदल गया. ग्रामीणों एवं दोनों पक्षों के परिजनों की मौजूदगी में गांव के ही मंदिर में दोनों की विधिवत शादी संपन्न कराई गई. विवाह के बाद दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया. जानकारी के अनुसार, युवक शंकर चौक स्थित एक कोचिंग संस्थान में शिक्षक के रूप में कार्य करता है. इसी दौरान उसकी पहचान गांव की एक लड़की से हुई थी. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह संबंध प्रेम प्रसंग में बदल गया.

शिक्षक की कराई शादी

बताया जाता है कि दोनों पिछले कई महीनों से एक-दूसरे के संपर्क में थे. इसी दौरान शिक्षक जब अपनी प्रेमिका से मिलने आया तभी दोनों को एक साथ देख ग्रामीणों ने रोक लिया. इसके बाद दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाया गया, और पंचायत स्तर पर मामले को लेकर बातचीत की गई. ग्रामीणों की मौजूदगी में युवक और युवती से उनकी इच्छा पूछी गई. दोनों ने एक-दूसरे के साथ रहने और विवाह करने की सहमति जताई. इसके बाद परिजनों एवं ग्रामीणों की सहमति से दोनों का विवाह करा दिया गया.

प्रेमिका से गया था मिलने

युवक ने बताया कि वह युवती से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था. वहीं, युवती ने भी युवक के साथ रहने की इच्छा जताई. युवती की मां ने बताया कि युवक लगातार उनकी बेटी के संपर्क में रहता था, जिससे परिवार को पहले से इस संबंध की जानकारी थी. मौके पर मौजूद युवक के बड़े भाई ने कहा कि दोनों की शादी हो चुकी है और परिवार इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार करता है.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

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परिवार की मंजूरी

उन्होंने बताया कि नववंपती को सम्मानपूर्वक अपने घर ले जाया जाएगा. हालांकि, शिक्षक का कहना है कि वे दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं. काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. शादी के लिए 8 साल का समय तय किया था. मगर हमारी जबरदस्ती शादी करवा दी गई.