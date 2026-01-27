By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बिहार में जलेबी को लेकर चले लाठी-डंडे! जमकर तोड़ीं गाड़ियां, जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागे मुखिया जी
Bihar Jalebi Clash: बिहार के जहानाबाद जिले के एक गांव में जलेबी को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया. बात इतनी बिगड़ गई कि लोग एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों से हमला करने लगे.
Viral News: भारत का बिहार राज्य अक्सर सुर्खियों में बना रहता है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां से कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं, जिन्हें पढ़कर लोग हैरान रह जाते हैं. अब इन दिनों बिहार के जहानाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है. दरअसल, 26 जनवरी को जहानाबाद में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया था. लेकिन समारोह खत्म होने के बाद जलेबी को लेकर लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते लड़ाई-झगड़े में बदल जाती है.
जानें क्या है पूरा मामला?
बता दें कि ये पूरा मामला पसरबिगहा थाना क्षेत्र के गोनवां पंचायत भवन का है. खबरों के मुताबिक, गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांव के मुखिया अमरनाथ सिंह ने पंचायत भवन में तिरंगा फहराते हैं. इसी को ध्यान में रखकर गांव के मुखिया ने समारोह आए गांव के लिए लोगों के कम से कम एक क्विंटल जलेबी का इंतजाम किया गया था.
समारोह में सही जा रहा था, लेकिन इसके तुरंत बाद गांव के कुछ शरारती लड़के वहां पहुंचते है और जलेबी के डिब्बे लूटकर भागना शुरू कर देते हैं. ऐसे में यहां का माहौल बिगड़ गया और समारोह में लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया. मामला इतना ज्यादा बिगड़ता है कि लाठी-डंडे तक बात पहुंच जाती है और मौके पर खड़ी 4 गाड़ियों में तोड़-फोड़ शुरू हो गई. हालात खराब होते देख मुखिया को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है.
जलेबी लूटने पर पत्थरबाजी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, समारोह के खत्म होने के बाद गावों के लोगों को बांटने के लिए 1 क्विंटल की व्यवस्था थी. हालांकि झंडा फहराने के तुरंत बाद कुछ लोग जलेबी को चुराकर भागने लगे और जब मुखिया के करीबियों ने उन्हें रोकना चाहा, तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं. समारोह का माहौल इतना गर्म हो गया कि गांव वाले एक-दूसरे पर लाठी-डंडे और ईट-पत्थर फेंकने लगे. हंगामा बढ़ता देख मुखिया अमरनाथ सिंह को अपनी जान बचाने के लिए वहां से तुरंत भागना पड़ा.
मुखिया को जान से मारने को कोशिश
अब इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखा जा सकता है कि कुछ बच्चे और महिलाएं लाठी-डंडो से गाड़ियों पर हमला कर रही हैं. बताया जा रहा है कि 4 चार गाड़ियों के शीशे टूट गए, जबकि मुखिया अमरनाथ सिंह ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि झंडा फहराने के बाद जलेबी की वजह से खड़े हुए विवाद में उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई.