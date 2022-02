Viral Video: बिहार के गया जिले में एक नदी के तट से अवैध रूप से रेत खनन करने के आरोप में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में महिलाओं सहित कई ग्रामीण घायल हो गए. इस घटना के एक हिस्से का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिलाओं और बुजुर्गों के हाथ बंधे देखे जा सकते हैं. इसमें एक आवाज हाथ खोल देने की अपील करती हुई सुनाई देती है.Also Read - Viral: 670 रुपये में क्या सचमुच लग रहे मोबाइल टॉवर! बदले में हर महीना 25,000 की कमाई और पक्की नौकरी

सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि खुले में मैदान में महिलाएं और बुजुर्ग खड़े हैं. सभी के हाथ बंधे और आसपास भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है. वीडियो ट्विटर पर मिशन आंबेडकर नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो को कैप्शन दिया गया कि बिहार की गया पुलिस ने मजदूर लड़कियों और महिलाओं के हाथ बांध दिए. इन्हें रेत माफिया का विरोध करने पर बुरी तरह पीटा गया. Also Read - Viral Video: आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ने बिखेरा अपनी आवाज का जादू, बप्पी लाहिड़ी को दिया ट्रिब्यूट तो फैन हो गया इंटरनेट- देखें वीडियो

In Bihar's Gaya, cops tied the hands of laborer girls, women & elders, and beat them up for opposing the sand mafia.

These police goons must be arrested. This is inhuman in a democratic country. @India_NHRC @NCWIndiapic.twitter.com/QgLhHsPI63

