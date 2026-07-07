Bankipur Bypoll: कौन हैं अभिषेक कुमार जिन्हें BJP ने बांकीपुर सीट पर बनाया उम्मीदवार? प्रशांत किशोर से मिलेगी कड़ी टक्कर

Who Is Abhishek Kumar: अभिषेक कुमार संगठन से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं. अभिषेक भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं. अभिषेक कायस्थ समाज से आते हैं.

Written by: Parinay Kumar
Updated: July 7, 2026, 7:08 PM IST
Bankipur Bypoll: कौन हैं अभिषेक कुमार जिन्हें BJP ने बांकीपुर सीट पर बनाया उम्मीदवार? प्रशांत किशोर से मिलेगी कड़ी टक्कर
बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे.

Bankipur Vidhan Sabha Bypoll: भारतीय जनता पार्टी बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को उम्मीदवार घोषित किया है. पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अभिषेक कुमार के नाम को मंजूरी देते हुए इसकी औपचारिक घोषणा की. इसके साथ ही बांकीपुर उपचुनाव को लेकर BJP ने अपने चुनावी अभियान की दिशा भी साफ कर दी है. BJP के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी रिलीज में उम्मीदवार के नाम की औपचारिक घोषणा की.

कौन हैं अभिषेक कुमार?

अभिषेक कुमार संगठन से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं. अभिषेक भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं. वह पूर्व पटना महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के अध्यक्ष रहे. साथ ही अभिषेक कुमार दो बार मंडल अध्यक्ष और मंडल मंत्री एवं महामंत्री के दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं. अभिषेक कायस्थ समाज के सक्रिय सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हैं.

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BJP का मजबूत गढ़ है बांकीपुर

बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार की महत्वपूर्ण शहरी सीटों में मानी जाती है और लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ रही है. ऐसे में इस सीट पर होने वाला उपचुनाव राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है. उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही भाजपा अब चुनाव प्रचार को तेज करने की तैयारी में जुट गई है. भाजपा इस सीट पर अपनी जीत का सिलसिला कायम रखने के उद्देश्य से पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है.

प्रशांत किशोर को पहली बार लड़ रहे चुनाव

इससे पहले जन सुराज की ओर से प्रशांत किशोर और राजद ने रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है. प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में हैं. ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है.भाजपा का कहना है कि वह केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों तथा संगठन की मजबूती के आधार पर चुनाव लड़ेगी. वहीं, अभिषेक कुमार की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.

बांकीपुर में क्यों हो रहा उपचुनाव?

बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई है. निर्वाचन आयोग की ओर से उपचुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव को बिहार की राजनीति का सबसे प्रतिष्ठित और बहुचर्चित मुकाबला माना जा रहा है.

बांकीपुर सीट पर चुनाव कब?

बिहार के बांकीपुर सीट के अलावा मध्यप्रदेश और गुजरात की एक-एक विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं. चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, इन तीनों राज्यों की सीटों पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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