Who Will Succeed Nitish Kumar Will Jdu Collapse Or Nishant Kumar Become Savior What Will Happen Next In Bihar Politics

नीतीश कुमार के बाद कौन? टूट जाएगी जेडीयू या संकट मोचक बनेंगे निशांत कुमार! 21 साल बिहार संभालने के बाद CM चले राज्यसभा, अब आगे क्या होगा?

Nitish Kumar successor: बिहार में गली-मोहल्ले, चौक-बाजार, शहर-गांव हर जगह केवल एक ही सवाल सबसे बड़ा है. नीतीश के बाद कौन? ये सवाल राज्य के भावी मुख्यमंत्री और जेडीयू के भविष्य, दोनों से जोड़कर पूछा जा रहा है.

Bihar Politics: बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है. चंद महीने पहले ही विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार अब राज्य की सत्ता भाजपा को सौंपने के लिए तैयार हैं. नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय हो गया है. लेकिन, इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार पटना छोड़ दिल्ली चले गए तो तो उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा. नीतीश के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के फैसले से जेडीयू के कुछ नेता नाराज भी हैं और निराश भी. नीतीश के बेटे निशांत कुमार पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

नीतीश के बाद कौन?

बिहार में गली-मोहल्ले, चौक-बाजार, शहर-गांव हर जगह केवल एक ही सवाल सबसे बड़ा है. नीतीश के बाद कौन? ये सवाल राज्य के भावी मुख्यमंत्री और जेडीयू के भविष्य, दोनों से जोड़कर पूछा जा रहा है. नीतीश के बेटे निशांत कुमार की पॉलीटिकल एंट्री तो तय है लेकिन उनकी भूमिक क्या होगी इसे लेकर खुद पार्टी भी स्पष्ट नहीं है. जेडीयू का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर भी असमंजस है.

क्या निशांत कुमार बनेंगे संकट मोचक?

JDU के बड़े नेता मानते हैं कि इस समय पार्टी में नेतृत्व के लिए निशांत से बेहतर चेहरा नहीं है. हालांकि ये माना जा रहा है कि शुरू में निशांत को जेडीयू संगठन की नहीं बल्कि सरकार में जेडीयू का नेतृत्व सौंपा जा सकता है. इसे लेकर नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं. माना जा रहा है कि निशांत कुमार को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है.

निशांत कुमार के सामने क्या चुनौतियां हैं?

निशांत कुमार भले ही एक मंझे हुए कद्दावर नेता के पुत्र हों लेकिन उन्हें अभी खुद राजनीति का ककहरा सीखना बाकी है. जेडीयू की दूसरी कतार के नेताओं से भविष्य में उन्हें चुनौती मिल सकती है. अभी जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी जैसे नेताओं का साथ निशांत को मिलता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा. हालांकि जब तक नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय हैं तब तक निशांत को कोई परेशानी होगी इसकी संभावना कम ही है. माना जा रहा है कि नीतीश अगले 2 से 3 साल में निशांत को राजनीति में पूरी तरह स्थापित करने की योजना बना चुके हैं.

क्या जेडीयू में टूट का डर है?

बिहार में जेडीयू का पूरा वोट बैंक नीतीश कुमार के चेहरे पर ही टिका है. आशंका है कि नीतीश के बिहार छोड़ देने से राज्य में पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ेगी. ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी और विजय चौधरी जैसे नेता अगड़ी जातियों से आते हैं. जबकि नीतीश के वोटरों में बड़ी संख्या पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की है. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद जेडीयू कार्यकर्ता पहले से ही नाराज हैं. ऐसे में पार्टी में टूट का डर केवल कल्पना नहीं है. जमीन पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं.

विपक्ष ने अपने पैंतरे भी शुरू किए

चुनावों में करारी हार मिलने के बाद बिहार में विपक्ष को अब एक मौका मिलता दिख रहा है. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाले फैसले को लेकर विपक्ष का दावा है कि इसके लिए भाजपा ने दबाव बनाया. राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर वे नीतीश कुमार के साथ होते तो उन्हें आज यह दिन नहीं देखना पड़ता और बिहार की सियासत से उन्हें बाहर नहीं होना पड़ता.

निशांत पर सबकी नजर…

नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं. बिहार में कुर्मी और कोइरी समाज की जनसंख्या अच्छी खासी है और नीतीश ही इसके सर्वमान्य नेता हैं. अब कम से कम कुर्मी समाज के नेता का चेहरा निशांत को बनना पड़ेगा. निशांत पढ़े-लिखे हैं, बेदाग हैं, किसी विवाद या राजनीतिक लड़ाई में शामिल नहीं रहे हैं. यही कारण है कि उनकी साफ छवि को बिहार और जेडीयू के भविष्य के लिए सही और शुभ माना जा रहा है. एक बार राज्य में भाजपा का सीएम बनने और निशांत के सरकार में शामिल होने के बाद हालात कैसे होंगे इस पर सबकी नजर है.

