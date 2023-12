Hindi Bihar

Will Nitish Kumar Become Jdu Chief Again Janta Dal United National Executive Meeting On Friday Lalan Singh

Nitish Kumar फिर बनेंगे JDU प्रमुख? शुक्रवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़े बदलाव की अटकलें

नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से जब पूछा गया कि क्या 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली JDU की महत्वपूर्ण बैठकों में ललन सिंह अपने इस्तीफे की औपचारिक पेशकश करने की संभावना है, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया.

Bihar News Today: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) एक बार फिर जेडीयू (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं. रिपोर्ट है कि ललन सिंह JDU अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे. जनता दल यूनाइटेड (JDU) की शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी. अटकलें हैं कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar News) को इसी बैठक में एक बार फिर पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है. इससे पहले गुरुवार को दिल्ली में JDU पदाधिकारियों की बैठक हुई.

#WATCH | Bihar CM and JD(U) leader Nitish Kumar arrives at JD(U) office in Delhi JD(U) is holding a two-day national executive meeting in Delhi pic.twitter.com/Jm7mXbmOqr — ANI (@ANI) December 28, 2023

साथ-साथ दिल्ली पहुंचे नीतीश-ललन सिंह

संगठनात्मक बदलाव की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और JDU अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन गुरुवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में भाग लेने के लिए एक साथ जंतर-मंतर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे. नीतीश कुमार के आवास पर बैठक के बाद दोनों नेताओं ने एक साथ आने का फैसला किया. इसका उद्देश्य पार्टी में एकजुटता का संदेश देना प्रतीत होता है. पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक में ललन सिंह के JDU अध्यक्ष पद से हटने की संभावना से इनकार नहीं किया. पार्टी के एक नेता ने कहा कि कुमार यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि JDU के दोनों शीर्ष नेताओं की ओर से इस संबंध में कोई पुष्टि नहीं की गई है.

#WATCH | JD(U) leader KC Tyagi says in Delhi,” The party’s national executive meeting will be held at 1130 hours tomorrow. The party’s national council will meet at 1530 hours and a press conference will be held at 1730 hours.” pic.twitter.com/DVugTbOz7E — ANI (@ANI) December 28, 2023

इस्तीफे की खबरों को किया खारिज

इससे पहले, ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर मीडिया द्वारा एक ‘विमर्श’ खड़ा किया जा रहा है. राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की अटकलों के बीच सिंह ने कहा कि यह बैठक नियमित है और उनकी पार्टी एकजुट है. सिंह ने थोड़ा तल्खी के साथ कहा, ‘अगर मुझे इस्तीफा देना है, तो मैं आपको (मीडियाकर्मियों को) बुलाऊंगा और आपसे परामर्श करूंगा कि त्याग पत्र में क्या लिखना है ताकि आप BJP कार्यालय जा सकें और मसौदा प्राप्त कर सकें.’ सिंह ने कहा कि यह एक नियमित बैठक है. उन्होंने कहा, ‘आप कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं… जद (यू) एक है और एकजुट रहेगी.’

#WATCH | On rumours of Lalan Singh’s resignation as party president, JD(U) leader KC Tyagi in Delhi says, “Why will he resign?…Nitish Kumar, Lalan Singh and I have been together for the last 48 years…” pic.twitter.com/OAwIORb99F — ANI (@ANI) December 28, 2023

बदलाव की अटकलों को टाल गए नीतीश

नीतीश कुमार ने दिल्ली में शुरू होने वाले JDU के 2 दिवसीय सम्मेलन से पहले अपनी पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की अटकलों के बारे में पूछे गए सवालों को टाल दिया. दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत के दौरान, उनके जदयू का अध्यक्ष बनने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा, ‘कोई चिंता मत करिए, सब सामान्य है. साल में एक बार बैठक की परंपरा है, तो सामान्य है, ऐसा कुछ खास नहीं है.’ JDU के शीर्ष नेता की यह टिप्पणी इन अटकलों की पृष्ठभूमि में आई है कि नीतीश के विश्वासपात्र माने जाने वाले राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ ने उनसे कहा है कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं.

जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली JDU की महत्वपूर्ण बैठकों में ललन सिंह अपने इस्तीफे की औपचारिक पेशकश करने की संभावना है, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया. मुख्यमंत्री से उनके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में जाने के बारे में पूछा गया. इस सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया.

सुशील मोदी का क्या था दावा?

वरिष्ठ BJP नेता सुशील कुमार मोदी ने हाल ही में दावा किया था कि JDU के सर्वोच्च नेता अपने पार्टी प्रमुख की अपने सहयोगी RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ निकटता से असहज और पार्टी में टूट को लेकर आशंकित हैं. सुशील कुमार मोदी पहले, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पूर्व उपमुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और उन्हें करीब से जानते हैं. BJP नेता ने यह भी दावा किया था कि नीतीश की NDA खेमे में वापसी के बारे में अफवाहें जानबूझकर उनकी पार्टी द्वारा ही फैलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा था, ‘लेकिन सच तो यह है कि उनके (नीतीश कुमार) लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो गए हैं.’

(इनपुट: एजेंसी से भी)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें.