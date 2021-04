Bihar,COVID-19, Nitish Kumar, News: बिहार में वर्तमान में कोविड-19 महामारी की स्थिति की देखते हुए मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने सीनियर अधिकारियों, डिस्ट्रिक्‍ट मजिस्‍ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को एक हाई लेविल मीटिंग बुलाई. इस मीटिंग में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने को लेकर मुख्‍यमंत्री निर्देश दे सकते हैं. सीएम के बिहार में संक्रमण के मद्देनज कुछ सख्‍त प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं. Also Read - Covid-19 का देश में कहर, लेक‍िन 10 राज्‍यों-केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे में नहीं हुई एक भी मौत

Bihar CM Nitish Kumar calls a high-level meeting of senior officials, district magistrates and SPs, on the current COVID19 situation Also Read - Haryana COVID-19 New Guideline: हरियाणा में नहीं लगेगा लॉकडाउन, लेकिन इन चीजों पर बढ़ाई गई सख्ती

(file photo) pic.twitter.com/RIwWWji6rz Also Read - Covid-19 Spike: केंद्र सरकार के तहत आने वाले सभी स्मारक और संग्रहालय 15 मई तक के लिए बंद

— ANI (@ANI) April 16, 2021