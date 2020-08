Sushant Singh Rajput Case Updates: सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच अब CBI करेगी. सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के अनुरोध पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने केंद्र सरकार से CBI जांच की अनुशंसा की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को यह भी आदेश दिया है कि वह जांच से जुड़े सभी दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई (CBI) को मुहैया करा दें. साथ-साथ वह सीबीआई को जांच में सहयोग भी करे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आया. Also Read - Vikas Dubey encounter case: SC ने जांच आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ याचिका खारिज की

It was duty of Bihar Police to probe after complaint, but they didn't get cooperation in Mumbai. Behaviour meted out to our IPS officer is known to all. With SC verdict, it's clear what happened wasn't right. Any political comment in this situation isn't right: Bihar CM to ANI https://t.co/vwwlKofJkZ Also Read - सुब्रमण्यम स्वामी बोले- सुशांत का प्रोफेशनल तरीके से मर्डर हुआ था, CBI जांच से होगा खुलासा!

— ANI (@ANI) August 19, 2020 Also Read - Sushant Singh Rajput Case में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिवसेना का आया रिएक्शन, संजय राउत बोले...