10 Grams Gold Rate on MCX: एमसीएक्स पर सोने और चांदी के भावों में मंगलवार को तेजी देखी जा रही है. अमेरिका में राहत पैकेज मिलने की उम्मीद से आज डॉलर में कमजोरी देखी जा रही है. जिसकी वजह से वायदा बाजार में सोने के भावों में बढ़त आते हुए दिखाई दी है. अमेरिका में राहत पैकेज मिलने से मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी. लेकिन, सोने में निवेश महंगाई के असर को कम करने में मदद करता है. Also Read - 10 Grams Gold Rate Today: 94 रुपये चढ़ा सोना, चांदी में 340 रुपये की तेजी, जानिए- आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के भाव

मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना वायदा 181 रुपये यानी 0.38 फीसदी की तेजी के साथ 48,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया है. चांदी वायदा भी 104 रुपये यानी 0.15 फीसदी की मजबूती के साथ 70,125 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया. Also Read - 10 Grams Gold rate today 8 February 2021: सोने के भावों में मामूली तेजी, जानिए- आज क्या हैं 10 ग्राम सोने के रेट

वहीं, बाजार के जानकारों का मानना है कि डॉलर में कमजोरी और अमेरिका में राहत पैकेज की उम्मीद से सोने में तेजी लौटी है. लेकिन, सोने में लगातार मजबूती तभी जारी रह सकती है जब जब डॉलर में तेज गिरावट आएगी. Also Read - Gold Price Today 6 February: सोने की खरीदारी का है सुनहरा मौका, पांचवे दिन गोल्ड में भारी गिरावट, जानें 10 ग्राम सोने का भाव

बता दें, सोमवार को सोने की हाजिर कीमतों में तेजी आते हुए दिखाई दी थी. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 94 रुपये की मजबूती के साथ 46,877 रुपये पर बंद हुआ था. वहीं, चांदी भी 340 रुपये बढ़कर 68,391 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी.

विदेश में सोने के भाव 0.6 फीसदी की तेजी के साथ 1,841.11 डॉलर प्रति औंस पर बोले गए. कारोबार के दौरान इसका भाव 1,842.30 डॉलर तक पहुंच गया था. यह 3 फरवरी के बाद इसका उच्चतम स्तर था. चांदी 1 फीसदी की तेजी के साथ 27.53 डॉलर प्रति औंस पर थी.

जानिए- देश के अलग-अलग शहरों में आज के सोने के रेट (Know gold price today in your city)

Goodreturns वेबसाइट पर दिए गए भाव के मुताबिक, मुंबई सर्राफा बाजार में आज सोने के भाव 47,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. नई दिल्ली में सोने के दाम 50,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. कोलकाता में सोने के दाम 49,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले जा रहे हैं. बेंगलुरु में सोने के रेट 48,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. हैदराबाद में सोना 48,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. केरल में सोने के दाम 48,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. पुणे में सोने के रेट 47,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. अहमदाबाद में सोना 49,560 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. जयपुर और लखनऊ में सोने के दाम 50,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले जा रहे हैं. पटना में सोना 47,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. नागपुर में सोने के रेट 47,360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले जा रहे हैं. चंडीगढ़ में सोने के रेट 50,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. सूरत में सोने के रेट 49,560 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं.