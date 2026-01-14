Hindi Business Hindi

10 Or 15 Rays Which Ten Rupees Coin Is Original Rbi Rules All You Need To Know

10 या 15 किरणों वाला... 10 रुपये का कौन सा सिक्का है असली? कोई लेने से करें इनकार तो दूर कर दें उसका कंफ्यूजन

RBI ने पहली बार 2005 में 10 रुपये का सिक्का जारी किया था. इसे 2006 में जनता के लिए जारी किया गया था. यह भारत का पहला सिक्का था,जो 2 प्रकार की धातुओं से बना था. इसका मूल भाग तांबा-निकल से बना है और बाहरी घेरा एल्युमीनियम-कांसे से बना है.

अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं तो किराये के लिए ऑटो और रिक्शावाले भइया आपसे छुट्टे पैसे मांगते होंगे. कई बार बस, ऑटो या रिक्शा या ई-रिक्शा वाले 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर देते हैं. मार्केट में 10 रुपये के सिक्के कुछ छोटे साइज में होते हैं, तो कुछ थोड़े बड़े साइज में. ऐसे में इनमें से कौन असली है और कौन नकली… इसे लेकर हमेशा ही कंफ्यूजन बना रहता है.

छोटे सिक्के आमतौर पर चाय-पान ठेलों पर ज्यादा दिखते और चलते हैं, लेकिन ज्यादातर किराना दुकान, चाय या पान ठेलों में और ऑटो-रिक्शावाले 10 रुपये के सिक्के लेने से मना करते हैं. सामान देने वाला व्यापारी 10 रुपये के सिक्के लेने से साफ इनकार कर देता है. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 10 या 15 किरणों वाला 10 रुपये का कौन सा सिक्का असली है.

दरअसल, RBI ने स्पेशल नोटिफिकेशन के जरिए बताया है कि 10 रुपये के सिक्कों के सभी 14 डिजाइन मान्य और वैध हैं. हालांकि, सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को उन सिक्कों को लेकर होती है, जिसमें सिक्कों में ऊपर की तरफ किरणों के आकार की 10 या 15 डिजाइन बने हुए हैं.

कौन सा सिक्का असली?

ऐसी अफवाह है कि 10 से ज्यादा किरणों वाले सिक्के ही असली हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है. क्योंकि RBI के मुताबिक, 10 रुपये के 2 डिजाइन में सिक्के बाजार में हैं, जिनमें से एक 15 किरणों वाला है. दूसरा 10 किरणों वाला. ये दोनों ही सिक्के असली हैं और मान्य हैं.

कब जारी हुआ था 10 रुपये का सिक्का?

22 जुलाई 2011 को जारी हुए थे 10 किरणों वाले सिक्के

वहीं, कुछ सिक्कों पर सिर्फ 10 ही किरणें बनी हैं. ये भी वैलिड हैं. इनमें आपको ₹ का साइन भी दिखेगा. 10 किरणों वाले सिक्के 22 जुलाई 2011 को जारी किए गए थे.

15 किरणों के निशान वाले सिक्कों पर नहीं दिखता ₹

जबकि 15 किरणों वाला 10 रुपये का सिक्का 2008-2010 के बीच जारी किया गया था. उस समय’₹’ सिंबल नहीं था.भारत सरकार के अधिकार के तहत ढाले गए और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी विभिन्न आकार और डिजाइन के ₹10 के सिक्के वैध मुद्रा हैं.इनका सभी लेनदेन में इस्तेमाल किया जा सकता है.

14440 पर कॉल करके ले सकते हैं और जानकारी

RBI ने कई बार साफ किया है कि लोगों को दोनों तरह के सिक्कों को ही स्वीकार करना चाहिए. अगर आपको 10 रुपये के सिक्कों को लेकर कोई शक है, तो आप 14440 पर कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं.

कहां बनते हैं सिक्के?

सिक्कों की गलाई का काम भारत सरकार के मिंट में होता है और सभी सिक्कों पर समय-समय पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाया जाता है.