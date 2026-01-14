  • Hindi
  • Business Hindi
  • 10 Or 15 Rays Which Ten Rupees Coin Is Original Rbi Rules All You Need To Know

10 या 15 किरणों वाला... 10 रुपये का कौन सा सिक्का है असली? कोई लेने से करें इनकार तो दूर कर दें उसका कंफ्यूजन

RBI ने पहली बार 2005 में 10 रुपये का सिक्का जारी किया था. इसे 2006 में जनता के लिए जारी किया गया था. यह भारत का पहला सिक्का था,जो 2 प्रकार की धातुओं से बना था. इसका मूल भाग तांबा-निकल से बना है और बाहरी घेरा एल्युमीनियम-कांसे से बना है.

Published date india.com Updated: January 14, 2026 10:42 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com | Edited by Anjali Karmakar email india.com
10 या 15 किरणों वाला... 10 रुपये का कौन सा सिक्का है असली? कोई लेने से करें इनकार तो दूर कर दें उसका कंफ्यूजन
10 किरणों वाले सिक्के 22 जुलाई 2011 को जारी किए गए थे.

अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं तो किराये के लिए ऑटो और रिक्शावाले भइया आपसे छुट्टे पैसे मांगते होंगे. कई बार बस, ऑटो या रिक्शा या ई-रिक्शा वाले 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर देते हैं. मार्केट में 10 रुपये के सिक्के कुछ छोटे साइज में होते हैं, तो कुछ थोड़े बड़े साइज में. ऐसे में इनमें से कौन असली है और कौन नकली… इसे लेकर हमेशा ही कंफ्यूजन बना रहता है.

छोटे सिक्के आमतौर पर चाय-पान ठेलों पर ज्यादा दिखते और चलते हैं, लेकिन ज्यादातर किराना दुकान, चाय या पान ठेलों में और ऑटो-रिक्शावाले 10 रुपये के सिक्के लेने से मना करते हैं. सामान देने वाला व्यापारी 10 रुपये के सिक्के लेने से साफ इनकार कर देता है. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 10 या 15 किरणों वाला 10 रुपये का कौन सा सिक्का असली है.

दरअसल, RBI ने स्पेशल नोटिफिकेशन के जरिए बताया है कि 10 रुपये के सिक्कों के सभी 14 डिजाइन मान्य और वैध हैं. हालांकि, सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को उन सिक्कों को लेकर होती है, जिसमें सिक्कों में ऊपर की तरफ किरणों के आकार की 10 या 15 डिजाइन बने हुए हैं.

कौन सा सिक्का असली?
ऐसी अफवाह है कि 10 से ज्यादा किरणों वाले सिक्के ही असली हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है. क्योंकि RBI के मुताबिक, 10 रुपये के 2 डिजाइन में सिक्के बाजार में हैं, जिनमें से एक 15 किरणों वाला है. दूसरा 10 किरणों वाला. ये दोनों ही सिक्के असली हैं और मान्य हैं.

कब जारी हुआ था 10 रुपये का सिक्का?
RBI ने पहली बार 2005 में 10 रुपये का सिक्का जारी किया था. इसे 2006 में जनता के लिए जारी किया गया था. यह भारत का पहला सिक्का था,जो 2 प्रकार की धातुओं से बना था. इसका मूल भाग तांबा-निकल से बना है और बाहरी घेरा एल्युमीनियम-कांसे से बना है.

22 जुलाई 2011 को जारी हुए थे 10 किरणों वाले सिक्के
वहीं, कुछ सिक्कों पर सिर्फ 10 ही किरणें बनी हैं. ये भी वैलिड हैं. इनमें आपको ₹ का साइन भी दिखेगा. 10 किरणों वाले सिक्के 22 जुलाई 2011 को जारी किए गए थे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

15 किरणों के निशान वाले सिक्कों पर नहीं दिखता ₹
जबकि 15 किरणों वाला 10 रुपये का सिक्का 2008-2010 के बीच जारी किया गया था. उस समय’₹’ सिंबल नहीं था.भारत सरकार के अधिकार के तहत ढाले गए और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी विभिन्न आकार और डिजाइन के ₹10 के सिक्के वैध मुद्रा हैं.इनका सभी लेनदेन में इस्तेमाल किया जा सकता है.

14440 पर कॉल करके ले सकते हैं और जानकारी
RBI ने कई बार साफ किया है कि लोगों को दोनों तरह के सिक्कों को ही स्वीकार करना चाहिए. अगर आपको 10 रुपये के सिक्कों को लेकर कोई शक है, तो आप 14440 पर कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं.

कहां बनते हैं सिक्के?
सिक्कों की गलाई का काम भारत सरकार के मिंट में होता है और सभी सिक्कों पर समय-समय पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाया जाता है.

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.