10 Tax Free Countries Where Citizen Dont Have To Pay Single Penny On Their Income

भारत में 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, इन 10 देशों में करोड़ों की कमाई पर भी नहीं कटता 1 रुपया

भारत में हमें अपनी कमाई में पाई-पाई का हिसाब सरकार को देना होता है. लेकिन, दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं; जहां इनकम टैक्स नाम की कोई चीज नहीं है. लोग चाहे लाखों कमाएं या करोड़ों, सरकार उनकी इनकम पर एक भी पैसा नहीं काटती.

सरकार ने आम बजट 2026 पेश कर दिया है. बजट में फ्यूचर इकोनॉमी और विकसित भारत विजन के लिए एक खाका खींचा गया है. इस बार सैलरीड क्लास और टैक्सपेयर्स के लिए कोई ऐलान नहीं हुआ है. टैक्सपेयर्स इस बार के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मांग कर रहे थे. अगर ऐसा होता, तो 13 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती. अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है. इसके बाद की इनकम पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है.

भारत में जहां इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है. वहीं,दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां आप चाहे जितना कमाएं, आपको 1 रुपये भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता. लिस्ट में शामिल ज्यादातर देशों के पास तेल का भंडार है.साथ में टूरिज्म से भी इन्हें इनकम होती है. इसलिए उन्हें नागरिकों या प्रवासियों से टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती.अगर आप वहां निवेश करें या प्रॉपर्टी खरीदें, तो आपको रेजिडेंसी और नागरिकता भी मिल सकती है.

बहरीन

बहरीन गल्फ का छोटा लेकिन दमदार देश है. बहरीन पूरी तरह आधुनिक, डिजिटल और एक्सपैट-फ्रेंडली है.यहां के नागरिकों को अपनी इनकम से एक भी रुपया सरकार को नहीं देना पड़ता. फिर चाहे इनकम करोड़ों में ही क्यों न हो. वहीं, अगर आप करीब $5.3 लाख डॉलर की संपत्ति में निवेश करते हैं, तो आपको गोल्डन रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत 10 साल की वीज़ा सुविधा भी मिल सकती है.

मोनाको

यूरोप के मोनाको देश में करोड़पति और अरबपति सबसे ज्यादा बसना चाहते हैं.फ्रांस के पास बसा यह छोटा सा देश टैक्स-फ्री है. यहां की लग्जरी लाइफ मशहूर है.यहां रेजिडेंसी पाने के लिए कम से कम €5 लाख यूरो बैंक में जमा करने पड़ते हैं. हर साल हजारों बिजनेस टायकून और F1 प्रेमी यहां बसने का सपना देखते हैं.

बहामास

बहामास में कोई इनकम टैक्स नहीं है. यहां प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं देना पड़ता. अगर आप यहां करीब $7.5 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको रेजिडेंसी भी मिल सकती है.

केमैन आइलैंड्स

यह देश उन लोगों के लिए है जो निवेश के साथ आज़ादी चाहते हैं. केमैन आइलैंड्स में न इनकम टैक्स है, न प्रॉपर्टी टैक्स. बस आपको वहां रहने के लिए लगभग $12 लाख डॉलर का निवेश करना होता है. यहां रहने वाले विदेशी नागरिकों से कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता. क़तर में अगर आप लंबे समय तक रहना चाहें तो 20 साल की लीगल रेजिडेंसी के बाद स्थायी निवास मिल सकता है.

ओमान

ओमान भी टैक्स फ्री कंट्री है. ये निवेशकों को वीजा देकर विदेशी पूंजी आकर्षित कर रहा है. ये देश सुरक्षित, आधुनिक और उच्च जीवनस्तर का उदाहरण है.

ब्रुनेई और कुवैत

तेल के खजाने से भरे ब्रुनेई और कुवैत टैक्स-फ्री देशों की उस लिस्ट में हैं जहां नागरिकों को मुफ्त हेल्थकेयर और एजुकेशन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. हालांकि, वहां बसना या नागरिकता पाना बेहद मुश्किल है.

कैरेबियन सागर

ये छोटा देश अपने ‘Citizenship by Investment’ प्रोग्राम के लिए दुनिया भर में मशहूर है. अगर आप करीब $1.5 लाख डॉलर का निवेश करते हैं तो यहां की नागरिकता मिल सकती है. टैक्स फ्री लाइफ, खूबसूरत बीच और राजनीतिक स्थिरता इसे निवेशकों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं.

मालदीव

यहां ज्यादातर लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि वहां का टैक्स सिस्टम बहुत सीमित है. हालांकि, विदेशी नागरिकों को वहां स्थायी रूप से बसने की अनुमति नहीं है.

बरमूडा

बरमूडा में इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन कंपनियों को कुछ पेरोल टैक्स देना पड़ता है. इन दोनों देशों में लग्जरी टूरिज्म से अरबों डॉलर की कमाई होती है.

इन देशों में देना पड़ता है सबसे ज्यादा टैक्स

डेनमार्क की सरकार 60 हजार डॉलर से ऊपर कमाने वाले लोगों से 60% टैक्स लेती है. बेल्जियम में अविवाहित लोगों को 43% इनकम टैक्स चुकाना होता है, जबकि जर्मनी में यह 39.9% है.

यहां सबसे कम टैक्स

सबसे कम इनकम टैक्स लेने वाले देशों की बात करें तो चिली में 7% और मेक्सिको में कुछ इनकम स्लैब्स में 9.5% तक टैक्स लिया जाता है.