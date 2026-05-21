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Esselgroup@100: मील के पत्थर से निकले नए प्रतिमान, जिनको वक्त की कसौटी पर मिला सम्मान
Esselgroup@100: साल 1926 में जब देश में कृषि आधारित कारोबार जोर पकड़ रहा था, उसी दौर में Essel Group की नींव रखी गई. बेशक शुरुआत अनाज के बिजनेस से हुई थी, लेकिन आने वाले दशकों में इस ग्रुप ने खुद को एक मल्टी-बिलियन डॉलर बिजनेस एम्पायर में कंवर्ट कर लिया.
1926 का साल था. बेहतर बिजनेस अवसरों के लिए जगन्नाथ गोयनका के नेतृत्च में तीन भाइयों ने हरियाणा के हिसार की आदमपुर अनाज मंडी से एक नई इबारत की नींव रखी. पिछले 100 साल में पांच मुश्किल दौर झेलने के बावजूद इसकी नींव को कोई हिला नहीं सका. आज Essel Group अपने 100 सालों की कामयाबी की दास्तां लिख रहा है.
आमतौर पर भारत के बिजनेस घरानों पर नजर डाली जाए, तो दो-तीन पीढ़ी के बाद गिरावट देखने को मिलती है. Essel Group के साथ ऐसा नहीं है. छठी पीढ़ी अपने ग्रुप को आगे बढ़ा रही है. आइए इतिहास के आइने से एस्सेल ग्रुप के शानदार सफर पर एक नजर डालते हैं:
Essel Group का 100 साल का सफर
1926
जगन्नाथ गोयनका ने खाद्यान्न/अनाज के व्यापार के लिए रामगोपाल इंद्रप्रस्थ मेसर्स की स्थापना की. इसे आदमपुर मंडी में Okara Dukaan नाम से खोला गया. इस कंपनी को बाद में Essel Group का शुरुआती स्वरूप कहा जाता है.
1941
जगन्नाथ गोयनका ने बेहतर अवसरों के लिए अपना बिजनेस आदमपुर से हरियाणा के हिसार में स्थानांतरित किया.
1946
The Okara Dukaan बंद हो गई. डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंदकिशोर गोयनका ने महज 16 साल की उम्र में पारिवारिक बिजनेस को संभाला. बाद के सालों में उल्लेखनीय तरक्की हुई.
1948
जगन्नाथ गोयनका दिल्ली में शिफ्ट हो गए. उन्होंने मोतीखान में एक प्लॉट खरीदा और पॉलिश की हुई दालों की फैक्ट्री स्थापित की.
1951
हिसार की एक नई यूनिट ने गुजरात और दक्षिणी राज्यों में पॉलिश किए हुए अनाज की आपूर्ति शुरू की.
1969
रामगोपाल इंद्रप्रसाद मेसर्स ने अपना नाम बदलकर सुभाष चंद्रा लक्ष्मी नरायण (SL) रखा.
1970
डॉ. सुभाष चंद्रा 20 साल की उम्र में सिर्फ 17 रुपये और एक सूटकेस के साथ अपने बड़े सपनों को पूरा करने के मकसद से दिल्ली पहुंचे.
1971
डॉ. चंद्रा ने दिल्ली में एक दाल मिल लीज पर ली. कृषि बिजनेस से उद्योग जगत की दिशा में उनका ये पहल कदम था.
1976
कंपनी का नाम बदलकर Essel Group of Industries रखा गया.
1981
डॉ. सुभाष चंद्रा भारत में लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब टेक्नोलॉजी लेकर आए. Essel Propack Limited की शुरुआत की. ये आज दुनिया की सबसे बड़ी ट्यूब निर्माता कंपनी है और हर वर्ष 8 अरब से अधिक ट्यूब बनाती है.
1990
एशिया का सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क Essel World मुंबई में शुरू किया गया.
1992
भारत का पहला हिंदी मनोरंजन चैनल Zee TV लॉन्च हुआ और इसके साथ ही भारतीय सैटेलाइट टीवी उद्योग की नींव रखी गई.
1994
SITI Cable Network Limited शुरू किया गया और यह भारत के अग्रणी Multi System Operators में से एक बना.
1995
Zee News, भारत का पहला निजी स्वामित्व वाला 24 घंटे का न्यूज चैनल लॉन्च हुआ.
1995
Zee TV, UK की शुरुआत के साथ Zee Entertainment ने अंतरराष्ट्रीय विस्तार किया.
2001
Shirpur Refinery, भारत और एशिया की पहली तथा सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी लॉन्च हुई.
2001
Playwin Lottery नाम से भारत की पहली ऑनलाइन टिकट बिक्री वाली लॉटरी लॉन्च हुई.
2003
Kidzee लॉन्च हुआ. यह एशिया की सबसे बड़ी प्री-स्कूल चेन बनी, जिसने 4 लाख से अधिक बच्चों के जीवन को प्रभावित किया.
2004
Dish TV, जो वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा DTH नेटवर्क है, लॉन्च हुआ.
2005
DNA, भारत का अग्रणी अंग्रेजी समाचार पत्र, लॉन्च हुआ.
2005
E-City Bioscope Entertainment Pvt. Ltd., मल्टीप्लेक्स सिनेमा श्रृंखला और SITI Energy Ltd लॉन्च किए गए.
2007
Essel Infraprojects Ltd., भारत की एकमात्र एकीकृत यूटिलिटी कंपनी, लॉन्च हुई.
2013
Essel Finance Management LLP, ग्राहक-केंद्रित वित्तीय सेवा कंपनी के रूप में स्थापित हुई.
2014
Living Entertainment Enterprises Private Limited निगमित हुई.
2015
Essel Group ने ASHA 2022 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हर भारतीय को घर उपलब्ध कराना था.
2016
Essel Group ने अपने 90 साल पूरे किए.
2026
Essel Group ने अपने 100 साल पूरे कर लिए.
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