14,000 लोगों की नौकरी पर खतरा, छंटनी की तैयारी कर रही है ये बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी, क्या AI खा रहा है जॉब?
Amazon layoffs: ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन एक और बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी कर रही है. रॉयटर्स के अनुसार, अगले हफ्ते से अमेजन में लगभग 14000 लोगों की नौकरी जा सकती है. यह अक्टूबर 2025 के बाद अमेजन की दूसरी सबसे बड़ी छंटनी होगी. अमेजन ये सारा ले-ऑफ्स सुनियोजित योजना के तहत कर रही है और नई छंटनी के बाद कटौती लगभग 30,000 तक पहुंच जाएगी. पिछले तीन दशक के अमेजन के इतिहास में पहली बार इतने लोगों को नौकरियों से निकाला गया है.
जारी रह सकती है छंटनी
ई-कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी अमेजन ने शुरू में अक्तूबर 2025 में भी बड़े पैमाने पर छंटनी की थी. ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है. रॉयटर्स ने बताया है कि अमेजन वेब सर्विसेज़ (AWS), रिटेल ऑपरेशंस, प्राइम वीडियो और ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन जिसे पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी (PXT) के नाम से जाना जाता है, में
काम करने वाले कर्मचारी छंटनी के दायरे में आ सकते हैं.
क्या AI खा रहा है जॉब?
अमेजन में बड़े पैमाने पर हो रहे ले-ऑफ्स के पीछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है. हालांकि, CEO एंडी जेसी का कहना है कि बड़े पैमाने पर छंटनी के पीछे न तो फाइनेंशियल वजह है, न ही AI. एंडी जेसी ने अक्टूबर में हुई छंटनी की वजह कर्मचारियों के रवैये को बताया था. नई छंटनी के बारे में कोई ठोस वजह नहीं बताई गई है.
दुनिया भर में हो रही छंटनियों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि अमेजन की रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी इसके पीछे है. कंपनी पहले AI को इंटरनेट के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी बता चुकी है. माना जा रहा है कि अमेजन ऑर्गनाइजेशनल बदलावों को बढ़ावा दे रही है जिसके कारण ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं.
बता दें कि अमेजन में लगभग 350000 कॉर्पोरेट कर्मचारी काम करते हैं. लेकिन, दुनिया भर में अमेजन के पास 15 लाख की वर्कफोर्स है. इनमें से ज्यादातर लोग वेयरहाउस और फुलफिलमेंट सेंटर में काम करते हैं. अमेजन की PXT की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेथ गैलेटी के अनुसार, प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बेहतर तरीके से ऑर्गनाइज़्ड होना जरूरी है इसलिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और छंटनी
अमेजन में छंटनी की खबर के बीच दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) 2026 में शामिल तकनीकी कंपनियों के बड़े अधिकारियों ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंसानों की नौकरियां नहीं छीनेगा. वर्करा के संस्थापक और सीईओ कियान कटानफोरूश ने कहा कि एआई कई कामों को अपने आप कर सकता है लेकिन यह पूरी नौकरी की जगह नहीं ले सकता. उन्होंने बताया कि इंसान एक साथ सैकड़ों तरह के काम करते हैं जबकि एआई केवल तय किए गए काम ही कर पाता है. उन्होंने यह भी कहा कि अब तक यह अनुमान गलत साबित हुआ है कि एआई बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां खत्म कर देगा.
