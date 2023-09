Rs 2000 Note: RBI ने दी बड़ी राहत, 2000 रुपए का नोट बदलने की मियाद बढ़ी; लोगों को मिले इतने और दिन

2000 Note Exchange Last Date: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने लोगों को बड़ी राहत दी है. RBI ने दो हज़ार रुपये के नोट बदलने का समय बढ़ा दिया है. अब 7 अक्टूबर तक लोग बैंकों में नोट बदल सकेंगे. इसके लिए RBI ने नया सर्कुलर भी जारी कर दिया है. RBI ने समीक्षा के बाद नोट बदलने का समय 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है. पहले नोट बदलने की समय सीमा आज 30 सितंबर को ख़त्म होने वाली थी.

माना जा रहा था कि एक अक्टूबर के बाद दो हज़ार के नोट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं होगा. अब सात अक्टूबर तक नोट बदले जा सकेंगे. इससे पहले खबर आई थी कि RBI ये समय सीमा 30 सितंबर तक रखी है. इस तारीख तक के लिए 19 मई को सर्कुलर जारी हुआ था. हालांकि पहले ही उम्मीद थी कि तारीख को बढ़ाया जाएगा. ऐसा ही हुआ भी. RBI (Reserve Bank of India) ने सर्कुलर जारी करते हुए समय सीमा को बढ़ा दिया.

बताया जा रहा है कि 29 सितंबर तक 3.42 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू के नोट RBI के पास वापस आ चुके हैं. अब तारीख बढ़ने पर इसमें इजाफा होने की उम्मीद है. फ़िलहाल 0.14 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के नोट भारतीय बाजार में हैं.

As the period specified for the withdrawal process has come to an end, and based on a review, it has been decided to extend the current arrangement for the deposit/exchange of Rs 2000 banknotes until October 07, 2023: Reserve Bank of India pic.twitter.com/ovDz0aCjrm

— ANI (@ANI) September 30, 2023