22Ct-24Ct Gold rate today 5 April 2021: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों से आज सोने -चांदी के भावों (Aaj ke sone ka bhav) में नरमी का रुख देखा गया है. वहीं, वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने-चांदी के भावों में नरमी का आलम देखा जा रहा है. यह संभावना जताई जा रही थी कि इस हफ्ते सोने के भावों में तेजी आते हुए देखी जा सकती है. इसके लिए यह तर्क दिया जा रहा था कि खरीदारी बढ़ने से भावों में तेजी आ सकती है. लेकिन, आज फिर से सोने-चांदी के भावों पर दबाव देखा जा रहा है.

इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA Rates) द्वारा जारी किए गए भावों के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने के रेट 45180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोले जा रहे हैं. जबकि 22 कैरेट सोने के रेट 41380 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं. वहीं चांदी के भाव 64546 रुपये प्रति किलो पर बोले जा रहे हैं.

एमसीएक्स पर सोने-चांदी में गिरावट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के रेट में गिरावट आते हुए देखी गई है. सोना अप्रैल वायदा 66 रुपये की गिरावट के साथ 45,352 रुपये पर कारोबार करता हुआ देखा गया. वहीं, चांदी वायदा 39 रुपये की नरमी के साथ 65,050 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करता हुआ नजर आया.

ग्लोबल मार्केट में गिरे सोने के रेट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के भावों में गिरावट देखी गई है. अमेरिका में सोने का कारोबार 4.04 डॉलर की गिरावट के साथ 1,724.95 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. वहीं, चांदी के रेट में 0.09 डॉलर की गिरावट आते हुए देखी गई है और भाव 24.89 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर बोले गए हैं.

जानिए- अपने शहर में सोने के रेट

Goodreturns वेबसाइट पर जारी किए गए भावों के मुताबिक देश के बड़े शहरों में सोने के रेट आज निम्न प्रकार हैं-

अहमदाबाद

22ct Gold : Rs. 44720

24ct Gold : Rs. 46600

Silver Price : Rs. 65000

बेंगलुरु

22ct Gold : Rs. 42270

24ct Gold : Rs. 46110

Silver Price : Rs. 65900

भुवनेश्वर

22ct Gold : Rs. 42270

24ct Gold : Rs. 46110

Silver Price : Rs. 69700

चंडीगढ़

22ct Gold : Rs. 44420

24ct Gold : Rs. 48460

Silver Price : Rs. 65000

चेन्नई

22ct Gold : Rs. 42790

24ct Gold : Rs. 46680

Silver Price : Rs. 69700

कोयंबटूर

22ct Gold : Rs. 42790

24ct Gold : Rs. 46680

Silver Price : Rs. 69700

दिल्ली

22ct Gold : Rs. 44420

24ct Gold : Rs. 48460

Silver Price : Rs. 65000

हैदराबाद

22ct Gold : Rs. 42270

24ct Gold : Rs. 46110

Silver Price : Rs. 69700

जयपुर

22ct Gold : Rs. 44420

24ct Gold : Rs. 48460

Silver Price : Rs. 65000

कोच्चि

22ct Gold : Rs. 42270

24ct Gold : Rs. 46110

Silver Price : Rs. 65000

कोलकाता

22ct Gold : Rs. 44790

24ct Gold : Rs. 47480

Silver Price : Rs. 65000

लखनऊ

22ct Gold : Rs. 44420

24ct Gold : Rs. 48460

Silver Price : Rs. 65000

मदुरै

22ct Gold : Rs. 42790

24ct Gold : Rs. 46680

Silver Price : Rs. 69700

मंगलुरु

22ct Gold : Rs. 42270

24ct Gold : Rs. 46110

Silver Price : Rs. 65900

मुंबई

22ct Gold : Rs. 43920

24ct Gold : Rs. 44920

Silver Price : Rs. 65000

मैसूर

22ct Gold : Rs. 42270

24ct Gold : Rs. 46110

Silver Price : Rs. 65900

नागपुर

22ct Gold : Rs. 43920

24ct Gold : Rs. 44920

Silver Price : Rs. 65000

नासिक

22ct Gold : Rs. 43920

24ct Gold : Rs. 44920

Silver Price : Rs. 65000

पटना

22ct Gold : Rs. 43920

24ct Gold : Rs. 44920

Silver Price : Rs. 65000

पुणे

22ct Gold : Rs. 43920

24ct Gold : Rs. 44920

Silver Price : Rs. 65000

सूरत

22ct Gold : Rs. 44720

24ct Gold : Rs. 46600

Silver Price : Rs. 65000

वड़ौदरा

22ct Gold : Rs. 44720

24ct Gold : Rs. 46600

Silver Price : Rs. 65000

विजयवाड़ा

22ct Gold : Rs. 42270

24ct Gold : Rs. 46110

Silver Price : Rs. 69700

विशाखापट्टनम

22ct Gold : Rs. 42270

24ct Gold : Rs. 46110

Silver Price : Rs. 69700

नोट- यहां पर दिए गए भावों में किसी भी तरह का टैक्स शामिल नहीं किया गया है.