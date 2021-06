44th Goods and Services Tax GST Council केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स घटाया है तो वहीं जीएसटी परिषद में टीके पर पांच प्रतिशत की कर दर को कायम रखने पर सहमति है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जीएसटी परिषद की बैठक के बाद ये जानकारी दी. इस बैठक में कोविड-19 से संबंधित जरूरी सामान तथा ब्लैक फंगस की दवा पर कर कटौती पर विचार किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है. Also Read - New Income Tax Portal: पहले ही दिन फेल हो गया नया इनकम टैक्स पोर्टल, वित्तमंत्री ने इन्फोसिस के को-पाउंडर से मांगा जवाब

उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने रेमडेसिविर पर कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सहमति दी है. इसके अलावा अब टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर कोई कर यानी टैक्स नहीं लगेगा. जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड आक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की है. Also Read - हाईकोर्ट ने कहा- Black Fungus की दवा सभी को मिल रही है या नहीं, सभी राज्यों का ब्यौरा दे केंद्र सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना टीकों की खरीद पर कहा, “केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीद रही है और उसपर GST भी भर रही है. लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75% वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा.” Also Read - आंध्र प्रदेश में ब्लैक फंगस से अब तक 103 लोगों की मौत, इतने मामले सामने आए

यह जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक थी. बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे.

COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच हजारों लोगों को राहत देने के प्रयास में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को PPE किट, मास्क, दवाओं और उपकरणों सहित COVID-19 आवश्यक वस्तुओं पर कर माफ कर दिया. शनिवार को 44वीं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया.

यहां देखें GST की नई लिस्ट-