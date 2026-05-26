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5 Task Should Be Complete Before Withdrawal Pf Instantly Via Upi Epfo Rules

ये 5 काम रह गए अधूरे तो UPI से नहीं निकाल पाएंगे PF का एक भी पैसा, चेक करें पूरी लिस्ट

EPFO अपने सब्सक्राइबर्स के क्‍लेम सेटलमेंट को आसान बनाने के लिए UPI को रोलआउट करने जा रहा है. इसके बाद हर सदस्‍य UPI का यूज करके PF का पैसा निकाल सकेंगे.

नई सुविधा लागू होने के बाद सदस्य अपने PF फंड को सीधे UPI पेमेंट गेटवे के जरिए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे. (AI जेनरेटेड)

सैलरीड क्लास के लोगों के लिए प्रॉविडेंट फंड यानी PF बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. इमरजेंसी के वक्त PF का पैसा आपके काम आता है. अभी ऑनलाइन मोड से PF का पैसा निकालने में 7 से 10 दिन लगते हैं, ऑफलाइन मोड पर पैसे के लिए एक महीने तक का इंतजार करना पड़ता है. सरकार अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स को अपने प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट का पैसा सीधे UPI पेमेंट ऐप से निकालने की सुविधा देने जा रही है. इसके तहत EPFO का नया मोबाइल ऐप EPFO 3.0 लाया जा रहा है. लेकिन, PF ट्रांजैक्शन से जुड़े आपके 5 काम पूरे नहीं हुए हैं, तो आप UPI से PF का एक भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे.

UPI से PF विड्रॉल की हुई टेस्टिंग

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक, UPI बेस्ड EPF विड्रॉल सिस्टम की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है.

नई सुविधा लागू होने के बाद सदस्य अपने PF फंड को सीधे UPI पेमेंट गेटवे के जरिए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे.

श्रम मंत्रालय एक ऐसी व्यवस्था पर भी काम कर रहा है, जिसमें PF खाते की पूरी राशि एक साथ नहीं निकाली जा सकेगी.

नए सिस्टम के तहत PF बैलेंस का कुछ हिस्सा रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए खाते में लॉक रहेगा, जबकि बाकी पात्र राशि तुरंत निकाली जा सकेगी.

ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए UPI PIN के जरिए ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होगा.

अब आइए जानते हैं कौन-कौन से 5 काम हैं, जो UPI के जरिए PF ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी हैं:-

पहला काम- एक्टिव UAN: प्रॉविडेंट फंड का पैसा आप तभी निकाल पाएंगे, जब आपका UAN नंबर एक्टिव होगा. ऐसे में UPI के जरिए PF ट्रांसफर शुरू होने से पहले कर्मचारियों को यह तय कर लेना चाहिए कि उनका UAN नंबर एक्टिव है या नहीं.

दूसरा काम-KYC अपडेट: PF क्‍लेम में सबसे ज्‍यादा दिक्‍कत नाम चेंज, डेट ऑफ बर्थ या अन्‍य पर्सनल जानकारी में अंतर की वजह से आती है. EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज नाम, डेट ऑफ बर्थ और अन्‍य आधार कार्ड से मिलना चाहिए. इसके साथ ही आधार और PAN दोनों UAN से लिंक्‍ड और वेरीफाई होने चाहिए.

तीसरा काम-बैंक अकाउंट डिटेल: UPI बेस विड्रॉल में बैंक अकाउंट की जानकारी सबसे खास होगी. EPFO पोर्टल पर दर्ज बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्‍डर्स का नाम सही होना चाहिए. अगर अकाउंट बंद हो चुका है या गलत नाम या नंबर है तो आपका पेमेंट रुक सकता है.

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चौथा काम-एक्टिव मोबाइल नंबर: आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और आधार से लिंक भी रहना चाहिए. यही नंबर UAN में भी दर्ज होना चाहिए.

पांचवां काम- सर्विस रिकॉर्ड: कई बार नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट नहीं होती है. पुराने PF अकाउंट लिंक नहीं होते या एक से ज्‍यादा PF अकाउंट बने रहते हैं. ऐसे में क्‍लेम सेटलमेंट में देरी हो सकती है. इसके साथ ही नॉमिनी भी अपडेट होना चाहिए.

PF में कितना होता है एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रिब्यूशन?

किसी भी सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी का एक PF अकाउंट होता है. जिसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी का मिनिमम 12% जमा होता है. इतना ही हिस्सा कंपनी जमा करती है. इस अकाउंट को EPFO मैनेज करती है. जब कोई कर्मचारी EPF यानी एम्प्लॉई प्रॉविडेंट फंड का सदस्य बनता है, तो वह EPS यानी एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम का भी सदस्य बन जाता है. EPF में एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रिब्यूशन का 8.33% EPS में डिपॉजिट होता है. अगर आप पेंशन की सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो मिनिमम 10 साल तक EPS में कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है.

किस स्थिति में निकाल सकते हैं पैसे?

अगर इमरजेंसी इलाज करवाना हो, तो कुछ पैसे निकाल सकते हैं. बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आप PF फंड से पैसे निकाल पाएंगे. अगर आपकी या भाई-बहन या फिर बेटा-बेटी की शादी है, तब भी PF फंड से विदड्रॉल किया जा सकता है. घर खरीदने या फिर घर में मरम्मत के काम के लिए भी फंड से पैसे निकाल सकते हैं.

कब से लागू होगा नया नियम?

कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि UPI से PF का पैसा 1 जुलाई 2026 से निकाला जा सकता है. लेकिन, असल में अभी तक EPFO की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है. वैसे EPFO लंबे समय से इस सुविधा के लिए काम कर रहा है.

UPI पेमेंट ऐप से कैसे निकालेंगे PF का पैसा?

UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा. इसके बाद EPF मेंबर GPay, PhonePe और Paytm जैसे UPI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने PF अकाउंट से तुरंत पैसा निकाल पाएंगे.