Vande Bharat Express: देश की पांचवीं वंदे भारत एक्सप्रेस आज से पटरी पर दौड़ेगी. पीएम मोदी ने आज पांचवीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, ये ट्रेन बेंगलुरु होते हुए चेन्नई से मैसुरु तक जाएगी. यह दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है. यह ट्रेन करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. . बता दें कि पीएम मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं और आज वे यहां कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे.

रेलवे ने दक्षिण भारत के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम टेबल (Chennai Mysuru Vande Bharat Time Table) भी जारी कर दिया है.