6 Changes From 1st February: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश (Union Budget 2021) करने वाली हैं. इसके अलावा फरवरी महीने में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. ऐसे में इन बदलावों का आम आदमी पर सीधा असर पड़ने वाला है. क्योंकि ये आपकी जेब पर असर डालेंगे. आज हम आपको बताएंगे कि 1 फरवरी से क्या क्या बदलने जा रहा है.

बजट में बदलाव?

आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश (Budget 2021) करने वाली है. ऐसे में पहली बार इतिहास में पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा. संभावना है कि कोरोना महामारी के बाद जो अर्थव्यवस्था हमारी निगेटिव में चली गई थी उसकी रिकवरी के लिए सरकार ऐसा बजट पेश करे जो त्वरित रूप से बाजार में मांग को पैदा करे और लोगों की जेब तक पैसे की पहुंच हो सके. इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और रोजगार का सृजन हो सकेगा. बता दें कि कृषि ने कोरोना महामारी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को संभाले रखा ऐसे में कृषि और रोजगार को लेकर भी ऐलान हो सकते हैं.

PNB बदल रहा कैश निकासी के नियम

पंजाब नेशनल बैंक 1 फरवरी के बाद अपने एटीएमसे पैसे निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है. देश में लगातार बढ़ रहे एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सराहनीय कदम उठाया जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के उपभोक्ता हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि अब आप PNB के गैर ईमवी वाले ATM मशीन से पैसे की निकासी नहीं कर सकते हैं. बैंक द्वारा इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी गई. बता दें नॉ ईएमवी और गैर ईमवी एटीएम वो एटीएम मशीने होती हैं जिनमें एटीएम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर पैसे की निकासी की जाती है.

महंगी होगी थाली?

बता दें कि 1 फरवरी को देश में आम बजट पेश होने जा रहा है. ऐसे में कई चीजों की कीमतों में बदलाव के आसार हैं. ऐसे में अब देखना यह है कि क्या रसोई गैस की कीमत बढ़ेंगी, क्योंकि बीते साल सितंबर महीने में 2 बार गैस के दाम बढ़ाए गए थे वहीं इस साल जनवरी महीने में गैस के दाम में बदलाव नहीं किए गए. बता दें कि गैस कंपनियों द्वारा हर महीने की पहली तारीख को गैस के दामों को तय किया जाता है.

ट्रेन में e-Catering आज से शुरू

कोरोना महामारी के दौरान ट्रेनों में कैटरिंग सुविधा को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद लोग अपने साथ खाने के सामानों को खुद लेकर यात्रा करते थे. लेकिन अब कोरोना के मामले कम होने के कारण ट्रेन बाधित रही ट्रेन सुविधाओं को फिर से बहाल किया जा रहा है. ऐसे में रेलवे द्वारा 1 फरवरी से IRCTC की e-Catering की सुविधा को फिर से शुरू किया जा रहा है. हालांकि शुरुआती दौर में यह केवल चुनिंदा स्टेशनों पर ही यह सुविधा उपलब्ध होगी. अगली जानकारी खुद रेलवे द्वारा दी जाएगी.

62 स्टेशनों पर सेवाएं शुरू करेगी ‘रेल रेस्ट्रो’

रेलवे स्टेशनों पर रेस्तराओं के खाने की सुविधा देने वाली कंपनी ‘रेल रेस्ट्रो’ लॉकडाउन के दौरान लंबे समय तक परिचालन बंद रहने के बाद एक फरवरी से सेवाएं शुरू करने वाली है. कंपनी ने रविवार को एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी.कंपनी ने कहा कि अब वह 62 रेल स्टेशनों पर पुन: ऑनलाइन फूड डिलिवरी सेवा शुरू करने वाली है. रेल मंत्रालय ने भी शनिवार को ट्वीट कर इसकी घोषणा की. कंपनी ने रेल मंत्रालय के हवाले से कहा, ‘‘भारतीय रेल द्वारा कोविड संकट के दौरान बंद की गयी ई-कैटरिंग सेवा अब चुनिंदा स्टेशनों पर एक फरवरी से पुन: शुरू की जा रही है. सुरक्षा संबंधी सभी नियमों का पालन करते हुए यह सेवा शुरू की जायेगी. इससे यात्रियों के लिये बेहतर एवं मनपसंद खान-पान की व्यवस्था उपलब्ध होगी.’’

हवाई यात्रा होगी शुरू

एयर इंडिया और इसकी लो कॉस्ट सब्सिडियरी Air India Express ने नई घरेलू और अंतरराष्टीय उड़ानो का ऐलान किया है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फरवली से मार्च 2021 के दौरान त्रिची और सिंगापुर के बीच रोजाना फ्लाइट सेवा को शुरू करने का ऐलान किया है. वहीं अन्य मार्गों पर भी हवाई यात्रा को शुरू किया जाएगा. बता दें कि कोरोना महामारी के कारण देश में हवाई सेवाओं को बंद कर दिया गया था.