नई दिल्ली: पेट्रोल की कीमतों में लगातार छठे दिन शुक्रवार को प्रति लीटर 57 पैसे और डीजल में प्रति लीटर 59 पैसे की वृद्धि हुई. छह दिन में पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर 3.31 रुपये और डीजल का मूल्य 3.42 रुपये तक बढ़ाया गया है.

सरकारी कंपनियों ने रविवार से ईंधन के दामों में रोजाना बदलाव की प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया था. इससे पहले कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते देश में ईंधन के दाम लगातार 82 दिन तक स्थिर बने रहे थे.

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 74 रुपए से बढ़कर 74 रुपए 57 पैसे जबकि डीजल की कीमत 72 रुपए 22 पैसे से बढ़कर 72 रुपए 81 पैसे हो गई है.

Petrol and diesel prices at Rs 74.57/litre (increase by Rs 0.57) & Rs 72.81/litre (increase by Rs 0.59), respectively in Delhi.

