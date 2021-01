7th Pay Commission Update: देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और 61 लाख पेंशनर्स (Pensioners) के खाते में जल्द ही उनका पैसा ट्रांसफर किया जाने वाला है. केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी कर दी है, साथ ही महंगाई राहत (DR) को भी बहाल कर दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में (In pensioners account) यह पैसा जनवरी से ही ट्रांसफर (Transfer from January) किया जाएगा. Also Read - 7th Pay Commission Latest News For Punjab: नई भर्ती में 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगा वेतन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया है, इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो (Salary Hike in central government employees) जाएगी. चार फीसदी बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो जाएगा. हालांकि ये भत्ता जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा. लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार के इस आधिकारिक ऐलान का बेसब्री से इंतजार है. Also Read - Budget 2021: साल 2021 में बुजुर्ग पेंशनधारकों को मिल सकती है खुशी, सरकार टैक्स में छूट देने पर कर रही है विचार

दिसंबर 2020 के आखिरी हफ्ते में मोदी सरकार ने विकलांग भत्ता (Disability Compensation) सभी कर्मचारियों के लिए जारी रखने का भी ऐलान किया था. अगर वो अपनी सेवा के दौरान अपंग हो जाते हैं और फिर भी ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो उन्हें ये भत्ता दिया जाएगा. इस आदेश का सबसे ज्यादा फायदा Central Armed Police Force (CAPF) के जवानों जैसे CRPF, BSF, CISF को होगा, क्योंकि ड्यूटी के दौरान उनके लिए ज्यादा जोखिम होते हैं. Also Read - News for Pensioners: पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत, अब 28 फरवरी तक जमा करा सकते हैं जावित होने का प्रमाण पत्र

कैबिनेट ने मार्च 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी, 2020 से जारी करने की मंजूरी दी थी. तब वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि बेसिक सैलरी/पेंशन में (Basic Salary/Pension) मौजूदा महंगाई भत्ते में 4 परसेंट की बढ़ोतरी की जाएगी.

कोरोना महामारी संकट को देखते हुए सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते को रोक दिया था. व्यय विभाग ने एक मेमोरेंडम में बताया कि 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से मिलने वाले भत्ते की अगली किस्त भी नहीं दिए जाएगी. हालांकि मौजूदा दरों पर DA, DR का भुगतान होता रहेगा.

हालांकि, यह खबर आ रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और वर्कर्स के संगठन (Association of Employees Confederation of Central Government Employees and Workers) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मौजूदा सरकारी खजाने का लेखा-जोखा रखा है, और वित्त मंत्री से गुजारिश की है कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वर्तमान महंगाई दर 28 फीसदी के हिसाब से भत्ता दिया जाए.

एसोसिएशन ने कहा कि कोविड के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पूरे समर्पण के साथ काम किया. ड्यूटी के दौरान कई कर्मचारियों की जान भी चली गई. इन सबको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री को सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका जनवरी 2020 से बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 28 फीसदी की दर से दें.

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त रोकने पर साल 2021-22 और इसके पहले के वित्त वर्षों में संयुक्त रूप से ये बचत 37,530 करो़ड़ रुपये होगी. राज्य सरकार आमतौर पर केंद्र के आदेश पर ही चलते हैं. एक अनुमान है कि DA, DR की किस्त रोकने पर राज्य सरकारों को 82,566 करोड़ रुपये की बचत होगी.