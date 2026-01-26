Hindi Business Hindi

8th Pay Commission Government Employees Salary Increment Airer Calculation On 2 86 Fitment Factor

8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुआ तो कितनी बढ़कर आएगी आपकी सैलरी? एरियर में कितना होगा फायदा? ये रहा पूरा कैल्कुलेशन

7वां 2016 में लागू हुआ था. ऐसे में 8वें वेतन आयोग का इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से तय है. यानी भले ही 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू होने में 2 साल और लग जाए, लेकिन सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही काउंट होगी.

8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय हुआ, तो चपरासी से लेकर IAS तक की सैलरी और एरियर 25 से 30% तक बढ़ जाएगा.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों एक ही टॉपिक पर चर्चा हो रही है. ये सवाल है- ‘2026 में मेरी सैलरी कितनी बढ़कर आएगी?’ ‘एरियर कितना बनेगा?’ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे के लिए बना 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है. इस कमीशन को 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देनी है. वैसे हर वेतन आयोग को सेटअप होने से लेकर पूरी तरह से लागू होने तक कम से कम दो से तीन साल लग जाते हैं. ऐसे में बहुत मुमकिन हो कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग जाएगा. लेकिन, इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से कैल्कुलेट होकर मिलेगा.

इस आर्टिकल में हम आपको 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों, मौजूदा मांग और अनुमानित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सिंपल कैल्कुलेशन बता रहे हैं. इसमें 18000 बेसिक सैलरी को लेकर कैल्कुलेशन किया गया है. ध्यान रहे कि ये सिर्फ अनुमान पर आधारित कैल्कुलेशन है. जब 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें आएंगी, तो उसके नियम, फिटमेंट फैक्टर अलग हो सकते हैं. ऐसे में वास्तविक सैलरी कैल्कुलेश में फर्क आ सकता है.

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर टूल होता है. इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिवाइज सैलरी को कैल्कुलेट किया जाता है. फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) ने 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार को एक लेटर भेजा है. इसमें उन्होंने ने A, B, C और D कैटेगरी के पोस्टल कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 3 और 3.5 के बीच तय करने की अपील की है. हालांकि, ऐसी गुंजाइश बहुत कम है. वित्तीय मामलों के जानकर बताते हैं कि सरकार 2.57 से 2.86 की रेंज में फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय हुआ, तो चपरासी से लेकर IAS तक की सैलरी और एरियर 25 से 30% तक बढ़ जाएगा.

सैलरी हाइक कब से काउंट होगी?

7वां 2016 में लागू हुआ था. ऐसे में 8वें वेतन आयोग का इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से तय है. यानी भले ही 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू होने में 2 साल और लग जाए, लेकिन सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही काउंट होगी.

2.86 फिटमेंट फैक्टर से बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी?

फिटमेंट फैक्टर से नई सैलरी कैल्कुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है.बेसिक सैलरी x फिटमेंट फैक्टर= नई सैलरी. यहां 18,000 (बेसिक सैलरी) × 2.86 (फिटमेंट फैक्टर) = 51,480 रुपये. इसी के बेसिस पर HRA, TA और DA का कैल्कुलेशन होगा. यानी जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18 हजार थी. 8वें वेतन आयोग में उसकी सैलरी 51, 480 रुपये हो जाएगी.

HRA (House Rent Allowance) कितना बढ़ेगा?

HRA के लिए सरकार शहरों को 3 कैटेगरी में बांटती है- X, Y और Z. अगर आप X (मेट्रो सिटीज) में रहते हैं, तो आपको 27% HRA मिलता है. Y (मेट्रो से छोटे शहर) को 18% और Z (बहुत छोटे शहर) कैटेगरी शहर में रहने वाले कर्मचारियों का HRA 9% होता है.अगर X सिटी के 27% से कैल्कुलेट करें, तो आपका HRA आपकी बेसिक सैलरी का 27% होगा. यहां बेसिक सैलरी 51, 480 है. इसका 27% निकालने पर 13,899 रुपये होता है.

Add India.com as a Preferred Source

ट्रैवेल अलाउंस कितना होगा?

TA आपको कितना मिलेगा, ये एम्प्लॉयी कैटेगरी और पोस्टिंग शहर पर निर्भर करता है. हायर TPTA वाले शहरों के लिए एवरेज 1,350 TA लिया जा सकता है.

DA यानी महंगाई भत्ते का क्या?

जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो DA एडजस्ट होकर 0% से शुरू होता है. इसका मतलब, पहले दिन आपको DA नहीं मिलेगा. बाद में हर 6 महीने में CPI (महंगाई सूचकांक) के आधार पर इसमें बढ़ोतरी की जाती है.आयोग आने पर मौजूदा DA को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा. यानी अभी जो 58% DA मिल रहा है वो जीरो हो जाएगा.

कितना बनेगा एरियर?

इस केस में नया वेतन और पुराना वेतन दोनों के अंतर को 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. फिटमेंट फैक्टर 2.86 और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो नई सैलरी 51,480 रुपये होगी. अगर आपकी सैलरी बढ़ने के बाद 12 महीने का एरियर बनता है, तो एरियर का कैल्कुलेशन इस तरह होगा.

नई सैलरी – पुरानी सैलरी = 51,480 – 18,000 = 33,480 रुपये (मंथली इंक्रिमेंट)

12 महीने का एरियर = 33,480 x 12 = 4,01,760 रुपये.

क्या DA और HRA का भी एरियर मिलेगा?

पिछले वेतन आयोगों को देखें, तो DA का एरियर आमतौर पर दिया जाता है. इसे नई बेसिक सैलरी के हिसाब से जोड़ा जाता है.हालांकि, HRA और ट्रैवेल अलाउंस (TA) का एरियर आमतौर पर नहीं दिया जाता. क्योंकि, ये आगे की तारीख से लागू होते हैं. जब तक सरकार अलग से आदेश न दे, तब तक इन्हें एरियर में शामिल नहीं माना जाता.

राज्य के कर्मचारियों की सैलरी का क्या?

राज्य अपने अलग पे कमीशन बनाते हैं. संशोधन के बाद केंद्रीय सिफारिशों को भी अपनाते हैं. वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलता. क्योंकि, वे भारतीय बैंक संघ (IBA) के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर निर्भर रहते हैं.