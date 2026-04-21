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बढ़वाना चाहते हैं मनमाफिक सैलरी तो 30 अप्रैल तक कर लें ये काम, सरकार दे रही आखिरी मौका

8th Pay commission Update: 8th Pay Commission Update: नए वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता (DA) बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही कैलकुलेट किया जाता रहेगा. इसे हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है.

Published date india.com Published: April 21, 2026 11:43 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
बढ़वाना चाहते हैं मनमाफिक सैलरी तो 30 अप्रैल तक कर लें ये काम, सरकार दे रही आखिरी मौका
केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सभी शर्तों को मंजूरी दे दी थी.

नौकरी करते हुए हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हर साल अच्छा-खासा इंक्रीमेंट हो. वेरिएबल पेमेंट पूरा मिल जाए. प्रमोशन हो या न हो लेकिन, एरियर्स दे दिया जाए. और तो और परफॉर्मेंस इंसेंटिव के पैसे न काटे जाए. कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी कंपनी आपसे कहती कि आपको कितनी सैलरी बढ़वानी है? आपके जवाब के मुताबिक काम हो जाता तो कैसा होता? खैर, कंपनी भले ही ऐसा न करे, लेकिन सरकार अपने कर्मचारियों को ये मौका दे रही है.

8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने मांगे सुझाव
केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्तों आदि को लेकर चर्चा करने का काम शुरू कर चुका है. वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों, पेंशनरों, कर्मचारी संगठनों और स्टैक होल्डर से सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर सुझाव मांगे हैं. इसके लिए एक आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुका है, जहां 30 अप्रैल 2026 तक सुझाव देने हैं.

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50 लाख केंद्रीय कर्मचारी को सैलरी हाइक का इंतजार
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स पर असर पड़ेगा, सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किए थे. आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.

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अब तक के वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी सैलरी?

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  • पहला वेतन आयोग 1946-47 में लागू हुआ था. इस समय न्यूनतम सैलरी 55 रुपये और अधिकतम 2,000 रुपये हो गई थी.
  • दूसरा वेतन आयोग 1957-59 में लागू हुआ. इस समय न्यूनतम सैलरी 80 रुपये और अधिकतम 3,000 रुपये की गई थी.
  • तीसरा वेतन आयोग 1972-73 में लागू हुआ. इस समय न्यूनतम सैलरी 196 रुपये और अधिकतम सैलरी 3,500 रुपये की गई थी.
  • चौथा वेतन आयोग 1986 में लागू हुआ था. इसमें न्यूनतम 750 रुपये, अधिकतम 8,000 रुपये सैलरी बढ़ी थी.
  • पांचवां वेतन आयोग 1996 में आया. इसके तहत न्यूनतम सैलरी 2,550 रुपये और अधिकतम 26,000 रुपये हो गई.
  • छठा वेतन आयोग 2006 में आया था. इसमें न्यूनतम 7,000 रुपये और अधिकतम 80,000 रुपये सैलरी बढ़ाई गई.
  • सातवां वेतन आयोग 2016 में आया. इसके तहत न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये, अधिकतम 2.5 लाख रुपये की गई थी.

सैलरी हाइक कब से काउंट होगी?
7वां 2016 में लागू हुआ था. ऐसे में 8वें वेतन आयोग का इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से तय है. यानी भले ही 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू होने में 2 साल और लग जाए, लेकिन सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही काउंट होगी.

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8वें वेतन आयोग के लागू होने तक DA का क्या होगा?
नए वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता (DA) बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही कैलकुलेट किया जाता रहेगा. इसे हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है. इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता रहेगा. आयोग आने पर मौजूदा DA को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा. यानी अभी जो 58% DA मिल रहा है वो जीरो हो जाएगा.

वेतन आयोग के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर का जिक्र क्यों होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर टूल होता है. इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिवाइज सैलरी को कैल्कुलेट किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर से नई सैलरी कैल्कुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है. नई सैलरी= बेसिक सैलरी x फिटमेंट फैक्टर.

फिटमेंट फैक्टर से नई सैलरी कैसे काउंट होगी?
मौजूदा समय में लेवल-1 कर्मचारी की मंथली बेसिक सैलरी 18,000 रुपये. लेवल-2 कर्मचारी को 19,900 रुपये मिलते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर हम बेसिक सैलरी 10 हजार मानकर चलें. फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखें, तो इस केस में नई सैलरी= 10000x 2.57 यानी 25 हजार 700 रुपये. यानी बेसिक सैलरी में 25700 एड हो जाएगा. टोटल अमाउंट 35 हजार 700 रुपये हो गया.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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