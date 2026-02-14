Hindi Business Hindi

8th Pay Commission Salary Increment Fitment Factor Da Arier Calculation Update

8th Pay Commission: कितनी बढ़नी चाहिए आपकी सैलरी? पेंशन बेनिफिट में क्या हो बदलाव? 18 सवालों में सरकार तक पहुंचाए अपनी बात

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनहोल्डर को इसका सीधा फायदा होगा. कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ लोगों की सैलरी और पेंशन रिवाइज होना तय है.

सांकेतिक फोटो.

हर साल मार्च से मई के बीच सैलरीड क्लास अपने जॉब प्रोफाइल, अप्रेजल, इंक्रीमेंट और एरियर को लेकर फिक्रमंद रहता है. ज्यादातर कंपनियों में इंक्रीमेंट को लेकर बकायदा एक लंबा प्रोसेस चलता है. इसी तरह सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे के लिए भी प्रोसेस चल रहा है. 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) बन चुका है. कमीशन को 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देनी है. अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके पास सरकार को ये बताने का मौका है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए? एरियर किस हिसाब से काउंट होना चाहिए? पेंशन बेनिफिट में क्या बदलाव किए जाने चाहिए?

दरअसल, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू करते हुए सुझाव मांगे हैं. MyGov पोर्टल पर वालों की एक लिस्ट जारी की गई है. इसके जरिए आप अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं. सुझाव भेजने की लास्ट डेट 16 मार्च 2026 तय है. आयोग सैलरी, भत्ते और पेंशन ढांचे में बदलाव पर राय लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसका असर कर्मचारियों पर पड़ेगा.

आयोग ने अपनी वेबसाइट पर क्या कहा ?

8वें वेतन आयोग ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा, “बेहतर और संतुलित सिफारिशें देने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं. इसके लिए MyGov पोर्टल पर 18 सवालों वाला एक Questionnaire जारी किया गया है. इसमें केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, कोर्ट स्टाफ, रेगुलेटरी बॉडी के सदस्य, कर्मचारी संगठनों, पेंशनरों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और आम लोगों से भी राय मांगी गई है.”

आयोग ने कहा कि सवालों के जवाब देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. सभी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण सामूहिक रूप में किया जाएगा. किसी व्यक्ति या संस्था का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा.”

पूछे गए हैं कौन से सवाल?

Questionnaire में 8वें वेतन आयोग ने कई अहम मुद्दों पर राय मांगी है. ये सारे ओपन एंडेड सवाल हैं. हम आपको सवालों की पूरी लिस्ट दे रहे हैं:-

Q1. क्या मौजूदा 7वें वेतन आयोग का ढांचा पर्याप्त है?

पे मैट्रिक्स की उपयोगिता

प्रमोशन के बाद पे जंप की समस्या

शुरुआती सैलरी और करियर ग्रोथ गैप

Q2. फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की ज़रूरत है?

क्या मौजूदा फैक्टर महंगाई को कवर करता है?

न्यूनतम वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर का सवाल

Q3. न्यूनतम वेतन कैसे तय होना चाहिए?

उपभोक्ता खर्च

परिवार के आकार का मानक

शहरी बनाम ग्रामीण लागत अंतर

Q4. DA (महंगाई भत्ता) की भूमिका क्या हो?

DA को बेसिक में मर्ज करने का मुद्दा

महंगाई के रियल-टाइम असर

Q5. HRA और अन्य भत्ते पर्याप्त हैं?

हाउसिंग कॉस्ट रियलिटी

ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, मेडिकल खर्च

Q6. परफॉर्मेंस-लिंक्ड पे पर आपकी राय?

सीनियरिटी बनाम आउटपुट

KPI आधारित मूल्यांकन

Q7. पेंशन सिस्टम में सुधार की ज़रूरत?

ओल्ड पेंशन बनाम NPS

न्यूनतम पेंशन की गारंटी

Q8. प्रमोशन और MACP सिस्टम कैसा हो?

टाइम-बाउंड प्रमोशन

स्टैगनेशन की समस्या

Q9. कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्या?

समान काम, समान वेतन

सोशल सिक्योरिटी कवर

Q10. महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान?

चाइल्ड केयर

फ्लेक्सिबल वर्किंग

Q11. हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल फैसिलिटी?

CGHS की क्षमता

कैशलेस ट्रीटमेंट

Q12. ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव?

फैमिली लाइफ और पोस्टिंग बैलेंस

Q13. रिटायरमेंट एज पर पुनर्विचार?

लाइफ एक्सपेक्टेंसी

प्रोडक्टिव एज

Q14. स्किल अपग्रेडेशन और ट्रेनिंग?

डिजिटल स्किल्स

AI और टेक रेडीनेस

Q15. टैक्सेशन और टेक-होम पे?

रियल इन-हैंड सैलरी

टैक्स-स्लैब असर

Q16. क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान?

मेट्रो बनाम नॉन-मेट्रो खर्च

Q17. ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम?

तेज और पारदर्शी समाधान

Q18. 8वें वेतन आयोग से आपकी प्रमुख अपेक्षा?

एक ओपन-एंडेड सवाल

वेतन आयोग के डायरेक्टर बने कृष्णा वीआर

8वें वेतन आयोग में डायरेक्‍टर की नियुक्ति की है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS, 2009 बैच) के अधिकारी कृष्णा वीआर को विभागीय प्रतिनियुक्ति (deputation) पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के निदेशक (Director, 8th CPC) के रूप में नियुक्त किया गया है.

कब पूरी तरह से लागू होगा वेतन आयोग?

वैसे हर वेतन आयोग को सेटअप होने से लेकर पूरी तरह से लागू होने तक कम से कम दो से तीन साल लग जाते हैं. ऐसे में बहुत मुमकिन हो कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग जाएगा. लेकिन, इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से कैल्कुलेट होकर मिलेगा.

सैलरी हाइक कब से काउंट होगी?

7वां 2016 में लागू हुआ था. ऐसे में 8वें वेतन आयोग का इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से तय है. यानी भले ही 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू होने में 2 साल और लग जाए, लेकिन सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही काउंट होगी.

वेतन आयोग के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर का जिक्र क्यों होता है?

फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर टूल होता है. इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिवाइज सैलरी को कैल्कुलेट किया जाता है. 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर रखा जा सकता है. फिटमेंट फैक्टर से नई सैलरी कैल्कुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है.बेसिक सैलरी x फिटमेंट फैक्टर= नई सैलरी.18,000 × 1.92 = 34,560 रुपये. इसी के बेसिस पर HRA, TA और DA का कैल्कुलेशन होगा.

DA कितना बढ़ेगा?

दिसंबर 2025 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़े जारी हो गए हैं. इसके बाद करीब-करीब तय हो गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 2-2% का इजाफा किया जा सकता है. पिछली बार सरकार ने जून 2025 के AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर DA में 3% की बढ़ोतरी की थी. इसे अक्टूबर 2025 में लागू किया गया था. इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है. जबकि पेंशनहोल्डर्स को 58% DR मिलता है. 2% का इजाफा होने पर DA 60% हो जाएगा.

8वें वेतन आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं?

8वें वेतन आयोग में 3 सदस्य शामिल किए गए हैं. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है. IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के वर्तमान सेक्रेटरी पंकज जैन 8वें वेतन आयोग के मेंबर-सेक्रेटरी होंगे.

कितने कर्मचारियों और पेंशन होल्डर को इसका फायदा होगा?

8वें वेतन आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनहोल्डर को इसका सीधा फायदा होगा. कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ लोगों की सैलरी और पेंशन रिवाइज होना तय है.

