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8th Pay Commission Update Salary Hike Increment Da Bonus Calculation

8th Pay Commission Update: 6% का इंक्रीमेंट, DA पर मिले 30 दिनों का बोनस तो कितनी बढ़ जाएगी आपकी इन हैंड सैलरी, समझें कैल्कुलेशन

8th Pay Commission Update: नए वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता (DA) बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही कैलकुलेट किया जाता रहेगा. इसे हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है

नेशनल काउंसिल-JCM स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग को एक मेमोरेंडम (मांगों की लिस्ट) सौंपी है.

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनहोल्डर्स की पेंशन में इजाफे को लेकर केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सभी शर्तों को मंजूरी दे दी थी. ये कमीशन 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा. अगर सबकुछ ठीक रहा तो कमीशन मई 2027 तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा. वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के अलग-अलग संगठन अपनी डिमांड भी रख रहे हैं.

नेशनल काउंसिल-JCM स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग को एक मेमोरेंडम (मांगों की लिस्ट) सौंपी है. इसमें मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये, 3.833 फिटमेंट फैक्टर और DA में 30 दिनों का बोनस एड करने का प्रस्ताव रखा है. सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने की भी मांग है. आइए समझते हैं अगर आयोग ने ये मांगें मान ली, तो आपको क्या-क्या फायदा होगा? आपकी इनहैंड सैलरी कितनी बढ़ जाएगी?

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अनुमानित इन हैंड सैलरी हाइक कैल्कुलेशन?

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर 8वें वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 कर दी जाए, तो आपकी सैलरी में बड़ा उछाल आएगा. अभी 7वें वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक 18,000 रुपये है. यानी सिर्फ बेसिक में ही 51,000 रुपये महीना बढ़ जाएगा. ये कैल्कुलेशन 3.83 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है, जिसकी मांग NC-JCM ने की है.

NC-JCM की डिमांड के हिसाब से सभी लेवल की बेसिक इसी 3.833 फिटमेंट से बढ़ेगी. Level 2-3 की बेसिक सैलरी में 61 हजार 500 का इजाफा होगा. यानी सैलरी 83 हजार 200 रुपये हो जाएगी. Level 4-5 की बेसिक सैलरी में 82 हजार 800 रुपये का इजाफा होगा. सैलरी 1 लाख 12 हजार रुपये हो जाएगी.

ग्रॉस सैलरी कितनी बढ़ेगी?

बेसिक सैलरी के अलावा DA, HRA, TA भी बेसिक पर ही कैलकुलेट होते हैं. अभी बेसिक सैलरी 18,000 + 53% DA 9,540 + HRA 27% 4,860 = 32,400 रुपये है.

अगर 69,000 बेसिक सैलरी कर दिया जाए, तो बेसिक 69,000 + 53% DA 36,570 + HRA 30% 20,700 = 1 लाख 26 हजार 270 तक बढ़ जाएगी. यानी अगर 69,000 वाली मांग मान ली जाती है, तो Level 1 कर्मचारी की बेसिक सीधे 51,000 बढ़ेगी, और टोटल सैलरी करीब 3 गुना हो जाएगी.

नेशनल काउंसिल-JCM स्टाफ साइड की और क्या है डिमांड?

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JCM स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग से गुजारिश की है कि वह 7वें वेतन आयोग के 18 लेवल को 7 में मिला दे.

फैमिली यूनिट की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 किए जाने की मांग है.

वेतन आयोग से यह भी मांग है कि 30 साल की सेवा में हर कर्मचारी के लिए कम से कम 5 प्रमोशन सुनिश्चित करे.

हर पांच साल में पेंशन में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है.

वेतन आयोग से अनुकंपा (Compensation) के आधार पर नियुक्ति की मांग की गई है.

ग्रुप C के लिए 1 करोड़ रुपये और ग्रुप B के लिए 1.5 करोड़ रुपये का 100% ग्रुप इंश्योरेंस कराने की भी डिमांड की गई है.

ग्रेच्युटी को लेकर भी वेतन आयोग के सामने डिमांड लिस्ट रखी गई है. इसके अलावा पुरुष कर्मचारियों के लिए 45 दिनों की पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) देने की डिमांड है.

पूरी सर्विस में 60 दिनों के पेरेंट केयर लीव की डिमांड की गई है.

वेतन आयोग से कहा गया है कि मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 240 दिन किया जाएगा, जिसमें दो बच्चों तक की शर्त लागू नहीं होगी.

पेंशन के कम्यूटेशन (एडवांस पेमेंट) की सुविधा 11 साल के बाद बहाल किए जाने की मांग है.

असैनिक कर्मचारियों के लिए भी ‘वन रैंक वन पेंशन’ लागू किए जाने का प्रस्ताव है.

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सैलरी हाइक कब से काउंट होगी?

7वां 2016 में लागू हुआ था. ऐसे में 8वें वेतन आयोग का इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से तय है. यानी भले ही 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू होने में 2 साल और लग जाए, लेकिन सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही काउंट होगी.

8वें वेतन आयोग के लागू होने तक DA का क्या होगा?

नए वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता (DA) बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही कैलकुलेट किया जाता रहेगा. इसे हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है. इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता रहेगा. आयोग आने पर मौजूदा DA को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा. यानी अभी जो 58% DA मिल रहा है वो जीरो हो जाएगा.

वेतन आयोग के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर का जिक्र क्यों होता है?

फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर टूल होता है. इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिवाइज सैलरी को कैल्कुलेट किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर से नई सैलरी कैल्कुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है. नई सैलरी= बेसिक सैलरी x फिटमेंट फैक्टर.

फिटमेंट फैक्टर से नई सैलरी कैसे काउंट होगी?

मौजूदा समय में लेवल-1 कर्मचारी की मंथली बेसिक सैलरी 18,000 रुपये. लेवल-2 कर्मचारी को 19,900 रुपये मिलते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर हम बेसिक सैलरी 10 हजार मानकर चलें. फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखें, तो इस केस में नई सैलरी= 10000x 2.57 यानी 25 हजार 700 रुपये. यानी बेसिक सैलरी में 25700 एड हो जाएगा. टोटल अमाउंट 35 हजार 700 रुपये हो गया.

क्या कोई भत्ता भी हटाया जा सकता है?

8वां वेतन आयोग मौजूदा बोनस स्कीम के साथ-साथ सभी तरह के अलाउंस यानी भत्तों की समीक्षा करेगा. ये आयोग इन भत्तों की उपयोगिता को देखेगा. अगर जरूरत महसूस हुई तो कुछ गैर-जरूरी भत्तों को खत्म किया जा सकता है या उन्हें मर्ज किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो यात्रा भत्ता (ट्रैवेल अलाउंस), स्पेशल ड्यूटी भत्ता, छोटे क्षेत्रीय भत्ते, पुराने विभागीय भत्ते वगैरह को खत्म या मर्ज किया जा सकता है.

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